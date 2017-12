CPR AM choisit les actions par défaut pour 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2017 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A la question que se posent tous les épargnants et les investisseurs, "Où investir en 2018 ?", CPR Asset Management répond "sur les actions". Un choix qui est cependant fait en raison du manque d’alternatives, les actions étant le moins cher des actifs. Leur potentiel de progression est toutefois limité. Le gérant fait remarquer que l’année 2017 s’achève avec des valorisations tendues sur la plupart des marchés actions sans être pour l’instant dans une situation de bulle.Selon lui, la valorisation actuelle intègre des perspectives de croissance bénéficiaires qui tournent autour de +10% pour 2018. "Une bonne visibilité économique justifie que les investisseurs soient prêts à payer des actions à des niveaux élevés proches de la moyenne historique dans un contexte de niveau de taux longs bas", explicite CPR Asset Management.Les entreprises devraient bénéficier d'un environnement mondial positif, avec une croissance économique mondiale toujours solide en 2018 et légèrement supérieure à celle de 2017 : 3,9%-4% vs 3,7%.Au sein des marchés actions, CPR AM surpondère très légèrement les Etats-Unis dans son portefeuille Monde et affiche sa préférence pour l'Europe et le Japon. Il fait remarquer qu'aux Etats-Unis, la prime de risque n'est plus supérieure à sa moyenne de long terme, à la différence des autres marchés. De plus, l'avantage en terme de rendement des actions par rapport au marché obligataire n'est plus vrai aux Etats-Unis mais reste d'actualité dans les autres zones géographiques.?Le Japon est particulièrement apprécié par le gestionnaire d'actifs. Malik Haddouk, Directeur de la gestion diversifiée, souligne que les profits des entreprises n'y ont jamais été aussi élevés et que le PER de la Bourse de Tokyo est inférieur de 15% à celui de Wall Street.CPR AM conseille enfin de surveiller le comportement du marché obligataire qui pourrait venir contrarier la poursuite de la hausse des indices actions. Une forte remontée des taux longs pourrait ?pénaliser leur valorisation. Il faudra également faire attention au marché du crédit qui a subi en fin d'année une certaine tension, avec une hausse des spreads. ?