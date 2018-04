CPR AM réduit la probabilité associée à son scénario central pour les marchés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le numéro d'avril de sa lettre « Actifs, nos convictions », CPR AM présente toujours comme son scénario central à trois mois (60% de probabilité contre 65% en mars) la poursuite de la bonne dynamique de la croissance mondiale. Aux Etats-Unis, les prévisions de croissance sont revues à la hausse et supérieures à 2,5% tandis que la conjoncture s’améliore encore en zone euro. Dans ce contexte, le gestionnaire d'actifs anticipe une remontée des taux directeurs aux Etats-Unis (2%) et une stabilité au Japon (0%) et en zone euro (0%).Les taux longs progresseraient aux Etats-Unis à 3% et en zone euro à 0,70%. Une stabilité est anticipée au Japon à 0,05%.Enfin, les actions seraient en progression de 2,5% à Wall Street, en Europe et au Japon. CPR AM est enfin plus optimiste sur les pays émergents, où la Bourse est anticipée en progression de 5%.