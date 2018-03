CREDIT FONCIER : Avis de mise à disposition du Document de référence 2017

Paris, le 28 mars 2018

AVIS DE MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2017, INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Le Crédit Foncier de France informe le public que son Document de référence 2017, intégrant le rapport financier annuel, a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 28 mars 2018 sous le n° D.18-0206, et est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation.



Il comporte :

le rapport de gestion ;

les états financiers et les rapports des Commissaires aux comptes ;

l'attestation du responsable du document ;

le rapport sur le Gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'administration ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes afférent ;

le rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales, et le rapport de l'Organisme Tiers Indépendant afférent ;

les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

Ce document peut être consulté sur le site internet du Crédit Foncier www.creditfoncier.com rubrique FinanceDocuments de référence.

Contact : comfi@creditfoncier.fr

