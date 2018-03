CSC Commission de la Sécurité des : L'argent et les jeunes

L'argent est un sujet de la vie quotidienne qui concerne tout le monde.

Quel que soit son âge, un jeune peut recevoir de l'argent régulièrement (argent de poche) ou de manière occasionnelle (anniversaire, Noël, récompense pour réussite scolaire ou services rendus…).

En grandissant (souvent à partir de 15 ans), le jeune peut même effectuer des petits boulots pour gagner de l'argent (baby-sitting, jardinage, aides aux devoirs…).

L'argent est souvent utilisé pour des dépenses immédiates (loisirs, habillement…) mais il est aussi épargné et placé sur un livret d'épargne ou un compte bancaire.

Parler d'argent et de finances personnelles permet aux jeunes de se poser des questions, de connaître la valeur des choses, d'acquérir de bonnes habitudes et une certaine autonomie. Cela facilite l'indépendance et l'entrée dans la vie active, et permet de se comporter en consommateur averti et responsable.

Les établissements bancaires proposent des services et des produits bancaires aux jeunes dès leur plus jeune âge, avec des noms spécifiques et des cadeaux à la clef pour les inciter à souscrire. Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver.

Dans tous les cas, les parents (ou représentants légaux) sont responsables du compte ou du livret souscrit jusqu'à la majorité du jeune ou son émancipation.

Corinne Lamoussière-Pouvreau

Juriste à l'Institut National de la Consommation