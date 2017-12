Calendrier des semaines 52 à 3 en 2017 et 2018 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 52 à 3 en 2017 et 2018, du 26 décembre au 20 janvier (explications d'abréviations en fin de texte):

26.12.2017 - lendemain de Noël, SIX fermée, service AWP restreint 27.12.2017 08:00 UBS: indicateur de consommation novembre 10:00 CS-CFA: indice décembre 28.12.2017 - ras 29.12.2017 10:00 Consommateurs alémaniques: CP plaintes contre VW et Amag, Zurich 01.01.2018 - Nouvel-An: SIX fermée, pas de service AWP 02.01.2018 - 2e jour de l'an: SIX fermée, service AWP restreint 03.01.2018 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat décembre 04.01.2018 - ras 05.01.2018 09:00 BNS: réserves de devises à fin décembre 08.01.2018 09:15 OFS: indice des prix à la consommation CPI décembre et 2017 09.01.2018 06:00 Sika: chiffre d'affaires 2017 07:45 BNS: résultats 2017 (provisoires) 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 09:15 Credit Suisse: retail outlook 2018, Zurich 10:00 Burckhardt: journée des investisseurs (dès...), Winterthour - Médias suisses: journée des Trois Rois, Zurich 10.01.2018 08:30 Swiss Life: CP "trois ans après le choc du franc", Zurich 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 11.01.2018 06:00 Bossard: chiffre d'affaires 2017 07:00 Partners Group: masse sous gestion AuM 2017 07:00 Richemont: rapport intermédiaire T3 09:30 EY: CP baromètre bancaire, 10 ans après la crise financière, Zurich 10:30 Credit Suisse: CP banque d'investissements, tendances et perspectives 2018, Zurich - Leonteq: (R)evolution day, Zurich - Schaffner: as. g., Soleure 12.01.2018 07:00 Hypo Lenzburg: résultats 2017 15.01.2018 17:30 Flughafen Zürich: statistiques décembre - Gèneve: salon horloger SIHH (jus. 19.1) 16.01.2018 07:00 Lindt & Sprüngli: chiffre d'affaires 2017 18:00 BNS: alloc. Thomas Jordan, "comment l'argent est créé par la banque centrale et le système bancaire", Zurich 17.01.2018 - 1ère Crypto Finance Conference (jus. 19.1), St. Moritz - Conférence Uni Zurich: 'Closing the gaps between Finance and Sustainability' (jus. 19.1) 18.01.2018 07:00 Galenica: chiffre d'affaires 2017 07:00 Geberit: chiffre d'affaires 2017 (CC 09:00) 09:00 Association suisse d'assurances ASA: CP annuelle, Zurich 19.01.2018 07:00 BB Biotech: portefeuille des participations à fin 2017 07:00 Zehnder: chiffre d'affaires 2017 09:15 OFS: prix à la production et à l'importation PPI décembre CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

