CalibreScientific acquiert BIOZOL Diagnostica, important distributeur indépendant de produits de sciences de la vie ayant des relations étendues en Allemagne

LOS ANGELES, le 14 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - CalibreScientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de BIOZOL Diagnostica Vertrieb GmbH (« BIOZOL » ou la « Société »), distributeur indépendant de produits de sciences de la vie en Allemagne.

BIOZOL, dont le siège social est situé juste à l'extérieur de Munich (Allemagne), est l'un des plus importants distributeurs indépendants dans le domaine des sciences de la vie ayant une vaste offre qui couvre une variété de fournisseurs innovants. Son portefeuille de produits de plus de 6 millions d'UVC (Unités de vente consommateur) comprend des anticorps, protéines, tests ELISA, kits de détection, produits biochimiques, réactifs et kits de test de diagnostic. Accompagnée par une base d'employés ayant des connaissances scientifiques approfondies, BIOZOL est en mesure de fournir une véritable approche consultative pour répondre aux besoins croissants de sa vaste clientèle. Cette clientèle très diversifiée comprend des grandes universités, des instituts de recherche privés et publics et des sociétés de biotechnologie, de diagnostic et pharmaceutiques.

« Nous sommes ravis d'ajouter BIOZOL à la famille CalibreScientific, car sa taille et son envergure en Allemagne présentent des opportunités de croissance concrètes pour les deux sociétés », commente Ben Travis, PDG de CalibreScientific. « BIOZOL s'est bâtie une excellente réputation sur le marché au cours de ces 25 dernières années et plus, et nous sommes impatients de poursuivre cette tradition en ajoutant de nouveaux fournisseurs innovants au portefeuille afin de proposer un ensemble de solutions complètes dans le but de devenir un fournisseur unique pour nos clients ».

« C'est une période passionnante pour nous tous », a déclaré Ralf Bäuerle, Directeur général de BIOZOL. « L'équipe de gestion de CalibreScientific a partagé notre vision pour stimuler la croissance au cours des prochaines années et nous sommes impatients de tirer parti de sa vaste expérience dans le secteur des sciences de la vie pour que BIOZOL passe au niveau supérieur, avec l'objectif d'améliorer nos capacités en Allemagne et au-delà ».

À propos de CalibreScientific Inc.

CalibreScientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et d'autres consommables pour les sciences de la vie destinés aux laboratoires de recherche, laboratoires de diagnostic et communautés biopharmaceutiques. La Société s'est engagée à repousser les limites de la science et de l'innovation grâce à son expertise interne associée à des acquisitions stratégiques qui aident à fournir un ensemble différencié et complet de produits, services et soutien à nos clients. CalibreScientific représente un portefeuille de sociétés de sciences de la vie créneau, à travers différents secteurs clés, qui ont une capacité inégalée à relever les défis uniques de leurs marchés respectifs. Grâce à une combinaison d'acquisitions et de croissance organique, notre portée mondiale s'étend à plus de 53 pays, ce qui permet à nos clients du monde entier de se prendre en charge. CalibreScientific, dont le siège social est situé à Los Angeles (Californie), continue de croître dans un large éventail de secteurs et régions géographiques, diversifiant davantage son offre de produits et son empreinte mondiale auprès des laboratoires du monde entier.

Pour de plus amples informations, consulter www.calibrescientific.com, ou contacter Matthew Lorence, Vice-président senior du Marketing, mclorence@calibrescientific.com.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CalibreScientific via Globenewswire