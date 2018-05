CalibreScientific acquiert Protein Ark et BioServUK pour étendre sa portée aux anticorps de spécialité et à l'expression protéique

LOS ANGELES, le 9 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - CalibreScientific a le plaisir d'annoncer qu'elle vient de procéder aux acquisitions de Protein Ark et de BioServUK (ensemble, les « Sociétés »), des fournisseurs de protéines sur mesure et en vente libre, d'anticorps et autres produits utilisés par les communautés universitaires de recherche et de diagnostic en sciences de la vie. L'inclusion de BioServUK et Protein Ark permet au groupe dans son ensemble d'offrir à ses clients un service complet des gènes aux structures, tout en créant des points d'entrée pour CalibreScientific dans l'espace des anticorps en croissance constante.

Basée à Sheffield, Royaume-Uni, BioServUK est une organisation spécialisée dans la recherche et la fabrication sous contrat, avec un savoir faire dans la production et le traitement de biomolécules, principalement des anticorps de spécialité pour la recherche, la biotechnologie, la pharmacie et les laboratoires de diagnostic in vitro. Au-delà de ses services contractuels, BioServUK est également en train de développer un nouveau moteur de recherche pour base de données de recherche en sciences de la vie appelé OEEEY. Ce nouvel atout technologique permettra aux utilisateurs de rechercher des études spécifiques liées à un anticorps ou à une protéine particulière dans le but de réduire le temps de recherche et d'accélérer le flux de travail des clients.

Protein Ark est également basée à Sheffield et propose une gamme complète de produits de préparation d'échantillons, kits de séparation et services personnalisés pour aider à rationaliser et faire progresser la recherche client des clones aux protéines et des peptides aux anticorps.

« Nous sommes ravis d'ajouter BioServUK et Protein Ark au portefeuille, car ces ajouts permettent à CalibreScientific d'étendre ses capacités dans le domaine des protéines et des anticorps de spécialité », estime Ben Travis, PDG de CalibreScientific. « Cette acquisition renforce notre présence au Royaume-Uni et fournit une base solide pour proposer nos services à nos clients dans toute l'Europe. En outre, ces sociétés renforceront la présence de CalibreScientific dans le secteur de la protéomique, qui comprend déjà Anatrace, leader des détergents et des lipides, et Molecular Dimensions, spécialiste de la cristallographie. »

Le directeur général de BioServUK et de Protein Ark, Mike Brownleader, se montre très enthousiaste par les possibilités qu'offrent cette nouvelle collaboration. « Le fait de rejoindre CalibreScientific nous donne l'opportunité de proposer à nos clients une gamme encore plus large de produits et de services, tout en multipliant des opportunités de croissance formidables pour nos entreprises et nos employés. » Dans le cadre de cette acquisition, Mike Brownleader assumera un rôle plus large au sein de CalibreScientific et travaillera en étroite collaboration avec les différentes sociétés du portefeuille dans le but de capitaliser sur les opportunités de marché en Europe en améliorant la stratégie de mise sur le marché biologique et en identifiant les objectifs d'acquisition avec des technologies complémentaires innovantes.

À propos de CalibreScientific Inc.

CalibreScientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et d'autres consommables pour les sciences de la vie destinés aux laboratoires de recherche, aux laboratoires de diagnostic et aux communautés biopharmaceutiques. La Société consacre ses efforts à repousser les limites de la science et de l'innovation grâce à son expertise interne associée à des acquisitions stratégiques qui lui permettent de fournir un ensemble différencié et complet de produits, de services et d'assistance à ses clients. CalibreScientific a été fondée en 2016 moyennant l'intégration d'un portefeuille de sociétés de sciences de la vie de niche, à travers différents secteurs clés, qui possèdent une capacité inégalée à relever les défis uniques de leurs marchés respectifs. Grâce à une combinaison d'acquisitions et de croissance organique, notre présence mondiale s'étend à plus de 53 pays, ce qui permet la prise en charge de clients du monde entier. CalibreScientific, dont le siège social est situé à Los Angeles, en Californie, continue de croître dans un large éventail de secteurs verticaux et géographiques, diversifiant davantage son offre de produits et son empreinte mondiale auprès des laboratoires du monde entier.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: StoneCalibre Investments LLC via Globenewswire