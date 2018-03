Cambridge Analytica-Deux Etats demandent des documents à Facebook

SAN FRANCISCO, 20 mars (Reuters) - Les procureurs des Etats du Massachusetts et de New York ont adressé mardi un courrier à Facebook pour demander au géant de l'internet des informations sur les données personnelles qui ont été obtenues par le cabinet d'analyse Cambridge Analytica, indique une personne informée du dossier.

Ce courrier fait partie d'une enquête ouverte conjointement par les deux Etats.

Les procureurs généraux demandent à la société de Mark Zuckerberg de fournir des documents sur les violations des termes d'utilisation de Facebook ainsi que des copies de toutes les communications entre Facebook et Cambridge Analytica, précise la même source.

La sénatrice démocrate Dianne Feinstein, qui siège à la Commission judiciaire du Sénat américain, a estimé mardi que Mark Zuckerberg devrait être convoqué pour témoigner devant le Congrès dans le cadre de cette affaire.

"Cinquante millions de personnes ont perdu leurs données privées", a commenté la sénatrice devant la presse alors que des voix se font entendre pour que le réseau social vienne s'expliquer sur l'obtention de données personnelles d'utilisateurs par ce cabinet d'analyse travaillant pour la campagne Trump.

"Je pense que nous méritons que vienne le dirigeant de Facebook, pas ses avocats, pas ses numéros deux, mais le numéro un, pour dire s'il est vraiment prêt à instaurer des contrôles sur cette industrie afin que cela ne se reproduise plus", a ajouté la sénatrice.

Selon l'hebdomadaire britannique The Observer, Cambridge Analytica a utilisé ces données, volées début 2014, pour concevoir un logiciel capable de prévoir et d'influencer les choix des électeurs et améliorer la visibilité et l'efficacité de la campagne électorale de Trump.

Cambridge Analytica a vigoureusement démenti ces informations. Il a dit avoir obtenu les données de Facebook auprès d'une tierce partie en 2014 mais les avoir détruites après avoir appris que ces éléments ne respectaient pas les règles sur la protection des données.

