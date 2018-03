Cambridge Analytica dit avoir joué un rôle décisif pour Trump-TV

LONDRES, 20 mars (Reuters) - Le directeur général de Cambridge Analytica affirme dans un enregistrement vidéo réalisé en caméra cachée que son cabinet d'analyse a joué un rôle décisif dans la victoire de Donald Trump lors de la campagne présidentielle américaine de 2016.

Alexander Nix, patron de Cambridge Analytica, suspendu de ses fonctions mardi, fait cette déclaration dans un document vidéo enregistré en secret et diffusé par la chaîne britannique Channel 4.

Selon l'hebdomadaire britannique The Observer, Cambridge Analytica a utilisé des données personnelles de quelque 50 millions d'utilisateurs de Facebook, volées début 2014, pour concevoir un logiciel capable de prévoir et d'influencer les choix des électeurs et améliorer la visibilité et l'efficacité de la campagne électorale de Trump.

Cambridge Analytica a vigoureusement démenti ces informations. Il a dit avoir obtenu les données de Facebook auprès d'une tierce partie en 2014 mais les avoir détruites après avoir appris que ces éléments ne respectaient pas les règles sur la protection des données.

"Nous avons fait toutes les recherches. Nous avons trié toutes les données. Nous avons fait toutes les analyses. Nous avons tout ciblé. Nous avons dirigé toute la campagne digitale et nos données alimentaient leur stratégie", explique Alexander Nix à un journaliste infiltré lors d'un entretien filmé en secret dans un hôtel de Londres.

Nix a été suspendu par le conseil d'administration de Cambridge Analytica mardi et a été remplacé par Alexander Tayler le temps que l'enquête soit menée dans cette affaire.

