Canada: déficit commercial en hausse à 3,2 mrd CAD en décembre

Ottawa (awp/afp) - Le déficit commercial canadien s'est creusé à 3,2 milliards de dollars canadiens (2,1 milliards d'euros) en décembre, avec une hausse marquée des importations, a annoncé mardi l'institut de la statistique.

Le Canada avait enregistré un déficit de 2,7 milliards de dollars en novembre et les économistes s'attendaient plutôt à une réduction de ce dernier, à 2,2 milliards de dollars en décembre.

Les importations ont augmenté de 1,5% en décembre pour atteindre 49,7 milliards de dollars, un montant record, a indiqué Statistique Canada dans un communiqué.

Le Canada a importé pour 3 milliards de dollars de pétrole et de produits raffinés en décembre, soit une hausse de 16,9% par rapport à novembre, et les importations de machines, matériel et pièces industriels ont aussi connu une hausse, selon Statistique Canada.

Les exportations ont progressé de 0,6% en décembre, à 46,5 milliards de dollars, sous l'effet des ventes de pétrole, de gaz, d'électricité, de produits en métal et d'or.

Les exportations ont été en hausse pour le troisième mois d'affilée, avec une augmentation de 0,5% des prix, tandis que les volumes sont restés pratiquement inchangés.

Les exportations de pétrole ont atteint leur niveau le plus élevé depuis novembre 2014, augmentant de 7,4% à 5,6 milliards de dollars.

Les exportations de gaz naturel et d'électricité ont enregistré des hausses encore plus fortes en raison "des températures inhabituellement froides ayant été observées dans la région du nord-est des Etats-Unis en décembre", a précisé Statistique Canada.

Les importations en provenance des Etats-Unis, premier partenaire commercial, ont diminué de 1,3% en décembre pour s'établir à 31,5 milliards de dollars.

Les exportations canadiennes vers les Etats-Unis ont aussi fléchi (-0,8%) pour atteindre 34,9 milliards de dollars, élargissant de ce fait l'excédent commercial du Canada avec les Etats-Unis à 3,4 milliards de dollars en décembre, une hausse de 100 millions par rapport à novembre.

Hors Etats-Unis, le déficit commercial du Canada avec les autres partenaires commerciaux s'est creusé, passant de 6 milliards en novembre à 6,6 milliards de dollars en décembre.

Pour l'ensemble de 2017, le déficit commercial du Canada avec le monde a diminué à 24 milliards de dollars, comparativement à 25,9 milliards en 2016.

