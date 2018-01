Canada: inflation de 1,9% en décembre sur un an

Ottawa (awp/afp) - L'inflation a ralenti à 1,9% en décembre sur un an au Canada avec des hausses de prix plus sensibles pour les carburants et le logement, a annoncé vendredi l'institut de la statistique.

En novembre, l'indice des prix à la consommation (IPC) avait augmenté de 2,1% par rapport au même mois de 2016.

La hausse de décembre correspond exactement au rythme prévu par les économistes selon la moyenne de leurs prévisions.

Dans pratiquement toutes les grandes catégories, les prix ont progressé à l'exception des biens de consommation durable comme l'ameublement ou les équipements ménagers, selon Statistique Canada.

Comme en novembre, c'est une nouvelle fois dans les transports que les prix ont augmenté le plus en décembre (+4,9% sur un an). L'inflation a été alimentée par l'essence avec un bond de 12,2%, certes un rythme plus ralenti qu'en novembre (+19,6%).

Pour le logement, la hausse des prix a été de 1,4% en décembre sur un an, sous l'impact de la progression des tarifs du gaz (+6,2%).

Les prix de l'alimentation ont progressé de 2% avec notamment les étiquettes des légumes (+6,9%). Pour les boissons alcoolisées et le tabac, la hausse a été de 2,8% le mois dernier.

Hors éléments les plus volatils comme l'alimentation et les carburants, l'indice des prix a augmenté de 1,7% en décembre, selon Statistique Canada.

La semaine dernière, la Banque du Canada avait relevé son principal taux directeur d'un quart de point à 1,25% en raison notamment d'un rythme d'inflation de base plus soutenu.

