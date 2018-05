Canada: inflation de 2,2% en avril sur un an (- 0,1 point)

Ottawa (awp/afp) - L'inflation a atteint 2,2% en avril sur un an au Canada, avec des hausses dans pratiquement toutes les catégories, a indiqué vendredi l'institut de la statistique.

En mars, l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 2,3% par rapport au même mois de 2017, soit la progression la plus forte depuis presque trois ans et demi.

Les prix en avril ont augmenté à un rythme inférieur à celui prévu par les économistes selon la moyenne de leurs prévisions.

Comme en mars, l'inflation a été alimentée par l'essence avec une hausse de 14,2% sur un an, une augmentation néanmoins moins prononcée qu'en avril.

Le prix des voyages organisés, hors billets d'avions, a le plus contribué à contenir l'inflation en avril, ce qui a entraîné une baisse de l'indice des prix des loisirs et de la lecture.

Pour le reste, les prix ont augmenté dans toutes les autres catégories, avec des hausses dans l'habillement, les aliments, les transports, les soins de santé, l'alcool et le tabac.

Hors éléments les plus volatils comme l'alimentation et les carburants, l'indice des prix a augmenté de 1,8% en avril sur un an, selon Statistique Canada.

Cette progression est assez conforme au scénario de la banque centrale canadienne. Celle-ci devrait maintenir son principal taux directeur à 1,25% à sa prochaine réunion fin mai, mais le relever en juillet, selon les économistes.

afp/rp