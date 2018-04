Canada: inflation de 2,3% en mars sur un an (+0,1 point)

Ottawa (awp/afp) - L'inflation a atteint 2,3% en mars sur un an au Canada, hausse la plus marquée depuis octobre 2014, a indiqué vendredi l'institut de la statistique.

En février, l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 2,2% par rapport au même mois de 2017.

Les prix en mars ont augmenté à un rythme inférieur à celui prévu par les économistes selon la moyenne de leurs prévisions.

Dans pratiquement toutes les grandes catégories, les prix ont progressé à l'exception de l'habillement, selon Statistique Canada.

Comme en février, c'est une nouvelle fois dans les transports que les prix ont augmenté le plus en mars (5,3% sur un an). L'inflation a été alimentée par l'essence avec un bond de 17,1%.

Les récentes hausses des taux d'intérêt ont aussi fait augmenter le coût des emprunts hypothécaires pour un huitième mois consécutif, contribuant à une augmentation de 2,7% des prix des services en mars sur un an.

A l'inverse, les prix de l'alimentation ont augmenté moins rapidement en mars (1,7% sur un an) qu'en février. D'un mois à l'autre, les prix des légumes frais et de la viande ont baissé en mars.

Hors éléments les plus volatils comme l'alimentation et les carburants, l'indice des prix a augmenté de 1,9% en mars sur un an, selon Statistique Canada.

Mercredi, la Banque du Canada avait maintenu son principal taux directeur à 1,25%, après l'avoir relevé d'un quart de point en janvier, dans un contexte économique "plus faible" qu'anticipé au premier trimestre.

