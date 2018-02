Canada: remontée du chômage à 5,9% en janvier (+0,1 point)

Ottawa (awp/afp) - Le taux de chômage est remonté de 0,1 point de pourcentage en janvier au Canada, à 5,9% de la population active, a annoncé vendredi l'institut de la statistique.

L'économie canadienne a perdu 88.000 emplois en janvier, marquant un recul après deux mois de hausse consécutifs, selon Statistique Canada.

En décembre, le taux de chômage était tombé au plus bas depuis janvier 1976.

Ce recul de l'emploi est nettement plus prononcé que la prévision moyenne des économistes, qui s'attendaient à une perte de 9.000 postes en janvier.

Le travail à temps partiel a fortement diminué (-137.000), tandis que l'emploi à temps plein progressait (+49.000), consolidant une tendance observée depuis plusieurs mois.

Depuis un an, l'économie canadienne a créé 289.000 emplois (+1,6%), avec une augmentation de 2,8% du nombre d'heures travaillées.

En janvier, l'emploi a reculé chez les femmes de la principale tranche active (25 à 54 ans), ainsi que chez les plus de 55 ans et les moins de 24 ans.

Les reculs les plus prononcés ont été observés dans les services, la finance, la construction et les soins de santé.

L'emploi a diminué tant dans le secteur privé que public, tandis que le nombre d'auto-entrepreneurs demeurait stable.

Les baisses d'emploi les plus marquées ont été enregistrées en Ontario et au Québec et des reculs ont aussi eu lieu au Nouveau-Brunswick et au Manitoba.

