Canal+ : Maxime Saada est nommé Président du Directoire

10/04/2018 | 11:53

Le Conseil de surveillance du Groupe Canal+ qui s'est réuni ce jour a nommé à l'unanimité Monsieur Maxime Saada Président du Directoire du Groupe Canal+.



Monsieur Maxime Saada prend en charge la direction opérationnelle de l'ensemble des activités du Groupe. Il succède à Monsieur Jean-Christophe Thiery qui est nommé Président du Conseil de Surveillance du Groupe en remplacement de Monsieur Vincent Bolloré.



Après avoir travaillé à la DATAR et au sein du cabinet de conseil McKinsey & Company, Monsieur Maxime Saada rejoint le Groupe en 2004 où il dirige successivement la Stratégie, le Marketing, les Ventes, la Distribution et les Contenus.



Après avoir quitté le ministère des finances, Monsieur Jean-Christophe Thiery, ancien élève de l'ENA, a fait l'ensemble de sa carrière dans les médias au sein du Groupe Bolloré qu'il rejoint en 2001 avant de devenir président du directoire de Groupe en 2015.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.