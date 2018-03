Bourse de Paris : Canal+ rétablit la diffusion de TF1 sur son offre satellite

"A la suite de la demande du CSA, et du communiqué du ministère de la Culture qui a précisé que les programmes des chaînes gratuites devaient être gratuits pour les clients servis par satellite, le Groupe Canal+ va rétablir le signal dans la soirée", peut-on lire.

Le rétablissement concerne toutes les offres satellite, mais pas les box internet.

Nicolas Curien, président par intérim du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), s'est réjoui de cette décision.

"Cette nuit, le problème sera réglé", a-t-il déclaré au micro de BFMTV. "On a reçu les deux parties et on a réussi à obtenir cet engagement volontaire et spontané de Canal".

La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a demandé au groupe de télévision Canal+ de rétablir la diffusion de TF1 sur l'offre TNT Sat destinée aux téléspectateurs n'ayant pas accès à la TNT.

La filiale de Vivendi a créé un électrochoc en coupant jeudi dernier le signal de TF1, faute d'être parvenue à un accord avec la filiale de Bouygues qui lui réclame une rémunération pour continuer à diffuser ses chaînes.

L'interruption du signal touchait les 5,5 millions de clients de Canal+, qui avaient cependant la possibilité de se reporter sur la TNT pour continuer à regarder TF1.

(Elizabeth Pineau, édité par Yves Clarisse)

