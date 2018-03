Bourse de Paris : Canal+ rétablit totalement la diffusion de TF1

Canal+ avait annoncé mercredi le rétablissement de la diffusion de TF1 sur toute son offre satellitaire, dont TNT Sat, interrompue depuis le 1er mars, après une demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et du ministère de la Culture.

Le groupe a décidé d'étendre vendredi ce rétablissement à "l'ensemble de ses réseaux et pour l'ensemble de ses abonnés".

"Il rétablira prochainement la diffusion de l'ensemble des chaînes gratuites du Groupe TF1 sur l'ADSL, la Fibre et sur Internet", poursuit le communiqué.

Face aux demandes de rémunération de TF1 pour la diffusion de ses chaînes gratuites, Canal + réfute que cette diffusion puisse être payante et réserve le principe d'une rémunération aux seuls services complémentaires (replay).

"Concernant les services et fonctionnalités associées à ces chaînes, le groupe Canal+ est disposé à négocier avec le groupe TF1 la rémunération de ces services sur une base raisonnable et non discriminatoire par rapport aux accords signés avec les autres distributeurs", précise ce communiqué.

(Julie Carriat, édité par Pierre Sérisier)

