Candriam : les actifs sous gestion ont augmenté de 10,5% en 2017

Candriam a fait état d'une croissance de 10,5% de ses actifs sous gestion en 2017, à 112,6 milliards d'euros. L'année dernière, la collecte s'est élevée à 7,1 milliards d'euros, du fait de la signature de plusieurs mandats majeurs, permettant à Candriam d'élargir ses capacités de distribution en Europe et à l'international. La distribution a été particulièrement forte en France, en Belgique, en Italie, en Espagne et en Suisse.Les stratégies obligataires ont remporté un franc succès, recueillant 3 milliards d'euros de collecte nette, en particulier les marchés émergents (1 milliard d'euros) et le crédit obligataire (500 millions d'euros). Les stratégies à performance absolue ont recueilli 700 millions d'euros, tandis que les stratégies actions se sont elles aussi bien comportées : les marchés émergents et les actions internationales ont enregistré plus de 2 milliards d'euros de collecte. Le solde de 1,4 milliard d'euros a été recueilli par les stratégies "Multi-assets".