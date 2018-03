Captio : concentre sur son réseau de partenaires

Captio / Mot-clé(s) : Autres

Captio se concentre sur son réseau de partenaires

? Le réseau de partenaires de Captio incarnera la voie préférentielle de commercialisation de ses solutions, aussi bien en Espagne qu'à l'international. Captio devient ainsi la seule solution sur le marché du Travel & Expense Management avec une stratégie go-to-market s'appuyant principalement sur un canal de distribution à valeur ajoutée.

? La start-up compte sur un réseau de 35 partenaires.



Paris, 27.03.2018 11:07:20.

Captio, leader sur le marché de la numérisation de notes de frais au moyen d'appareils mobiles parie sur une nouvelle orientation dans sa stratégie go-to-market. Jusqu'à présent, la fonction de canal de la société cohabitait avec un modèle de vente directe. Cependant, Captio a décidé de consacrer désormais toute son activité commerciale aussi bien en Espagne qu'en France et à l'international à son réseau de partenaires. Ainsi, la start-up devient la seule compagnie sur le marché du Travel & Expense Management avec une stratégie go-to-market basée à 100 % sur le canal de distribution.

La nouvelle stratégie a été mise en place en s'appuyant sur les plus de 30 partenaires que compte Captio en France, Espagne et dans divers pays européens. Pour Joel Vicent, PDG de Captio, « depuis le lancement de notre activité en 2012, nos partenaires se sont avérés fondamentaux, non seulement dans la commercialisation de nos solutions, mais aussi dans leur mise en place et leur adaptation aux besoins spécifiques de chaque client. Si nous avons atteint des taux de croissance interannuelle supérieurs à 100 % pendant tout ce temps, c'est en grande partie grâce à eux ».

Pour mettre en ?uvre ce changement, des gestionnaires spécialisés en produit, ventes et marketing sont venus renforcer la société pour doter ce réseau de partenaires des outils nécessaires. Parmi les services que Captio offrira à ses entreprises partenaires dans la commercialisation de ses solutions, il y a, entre autres, la formation, la création de demande, l'assistance à la vente et le soutien commercial, la création de campagnes de marketing ou d'assistance technique.

La plate-forme de Captio offre une grande visibilité en ce qui concerne les frais d'entreprise, en facilitant la tâche aux employés en déplacement. Par ailleurs, au moyen de son API, elle met à disposition de ses clients les mécanismes nécessaires pour interagir de manière autonome avec celle-ci, s'adaptant ainsi aux besoins de chaque entreprise. Comme Joel Vicent l'affirme, « nous avons la certitude que tant nos partenaires que nous-mêmes, mais surtout, nos clients allons tirer avantage de cette nouvelle stratégie ».

À propos de Captio

Captio est la plate-forme leader sur le marché espagnol en matière de gestion des frais de déplacement des entreprises, au moyen de la numérisation des tickets et de l'extraction automatique des données à partir d'une photo prise avec un smartphone. Cette capture remplace le ticket original intégrant le processus de gestion des frais dans un flux unique sans paperasserie, sans tâches manuelles et sans fraudes, et qui permet ainsi aux entreprises de faire des économies en temps et en argent.

Fondée à Tortosa (Espagne) en 2012, l'entreprise est désormais présente dans 10 pays et son taux de croissance annuelle est supérieur à 100 %. Captio a consolidé son leadership sur le marché espagnol avec des clients faisant partie des entreprises de l'IBEX35 comme BBVA, Bankinter ou encore Telefónica, outre des multinationales telles que Petronas, Ticketmaster, Total ou Grupo Menarini.

