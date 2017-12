Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2017 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

"Ne boudons pas notre plaisir" d'évoluer dans un monde de basse inflation, clame Daniel Gerino, président et directeur de la gestion de Carlton Sélection. Ce dernier voit dans la faiblesse de l'inflation qui caractérise l'économie mondiale depuis de nombreuses années le signe que cette dernière "entre simplement dans une phase de plus grande maturité économique". Et Daniel Gerino de s'interroger sur la volonté affirmée des banques centrales de faire accélérer l'inflation pour atteindre leur fameuse cible de 2%."Et si 1,50% était la norme, ne serait-on pas plus serein vis-à-vis de la normalisation de la politique monétaire ? En effet, la cible de 2% a été fixée il y a plus de quinze ans alors que la croissance était bien plus élevée et que l'économie évoluait encore dans un modèle traditionnel, avec des stocks de dettes infiniment plus bas et une meilleure capacité des entreprises à fixer leurs prix. Ne peut-on prospérer avec une inflation plus basse donnant plus de visibilité aux acteurs économiques ?", interroge le président et directeur de la gestion de Carlton Sélection, lui-même étant visiblement tenté de répondre par l'affirmative.Dans sa note, Daniel Gerino souligne les bienfaits d'une inflation basse alors que les stocks de dettes des États et des entreprises sont élevés."Cette dette est majoritairement contractée à taux variable, toute remontée de l'inflation conduirait à renchérir le budget des ménages consacré à la charge de la dette et à réduire leur consommation. Rappelons que si le stock de dettes détenu par les ménages américains ramené au revenu disponible est bien inférieur à ce qu'il était avant la grande crise de 2008, son volume a dépassé celui qui préexistait en 2007 ! Il en va de même pour les entreprises qui ont regagné en profitabilité en partie grâce à la baisse des charges financières due à la baisse de l'inflation" prévient Daniel Gerino (Carlton Sélection).