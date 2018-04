Carmignac attribue la récente hausse des taux US à un changement d'équilibre offre/demande

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour Carmignac, il est temps pour les intervenants de marché de commencer à "inverser l’équilibre des portefeuilles par rapport à celui commencé avec le quantitative easing il y a neuf ans en faveur des actions et du crédit." L'enjeu est de s'adapter à un changement de paradigme structurel sur les marchés, passant d'un problème de surabondance d'épargne à un excès d'émission, explique Didier Saint-Georges, membre du comité d’investissement de Carmignac.Pour ce dernier, il s'agit d'une évolution qui va bien au-delà de la perspective d'une hausse de l'inflation ou d'une surchauffe de l'économie américaine. Didier Saint-Georges voit plutôt dans la récente hausse des rendements aux Etats-Unis la conséquence d'"un changement majeur dans l'équilibre de l'offre et de la demande. Le Trésor américain doit refinancer des montants massifs de bons du Trésor à terme, le déficit budgétaire croissant repousse les émissions d'obligations à long terme, et il n'y a plus de banque centrale prête à acheter à n'importe quel prix."