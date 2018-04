Carmignac et Credit Suisse lancent un fonds sur les marchés émergents

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmignac et Credit Suisse ont lancé un fonds multi-actifs sur les marchés émergents, le Credit Suisse Carmignac Emerging Markets Multi-Asset Fund. Ce fonds bénéficie de la grande expertise de Carmignac en matière de sélection de titres à forte conviction, de couverture et de gestion des devises."Une manière particulièrement intéressante d'investir dans les marchés émergents consiste à combiner des placements dans la dette et les marchés d'actions, créant ainsi un investissement dynamique multi-classes d'actifs qui tirera profit des opportunités les plus attrayantes", estiment Carmignac et Credit Suisse.Ces derniers font le constat que, malgré le fort potentiel des marchés émergents, de nombreux investisseurs peinent à trouver une approche de placement appropriée pour y accéder. Les marchés émergents sont très divers, s'étendent sur quatre continents et regroupent de nombreuses monnaies. Ils affichent certes des primes très intéressantes dans toutes les classes d'actifs, mais il était jusqu'ici difficile pour les investisseurs de profiter de ces primes en gardant la maîtrise du risque.