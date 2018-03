Carmila : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19/03/2018 au 23/03/2018

Regulatory News:

Conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Carmila (Paris:CARM) déclare ci-après les opérations d’achats d’actions propres pour un montant de 249 Keuros réalisées du 19 mars 2018 au 23 mars 2018 dans le cadre d’un mandat confié à un prestataire de services d’investissements (PSI) le 16 février 2018.

Présentation agrégée par jour et par marché Nom de

l'émetteur Code Identifiant de

l'émetteur Jour de la

transaction Code identifiant

de l’instrument

financier Volume total

journalier (en

nombre

d’actions) Prix pondéré

moyen journalier

d’acquisition

des actions * Marché (MIC Code) CARMILA 222100P6D3QKU33LZQ72 22/03/2018 FR0010828137 3 421 24,00 XPAR CARMILA 222100P6D3QKU33LZQ72 23/03/2018 FR0010828137 7 000 23,83 XPAR * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 10 421 23,88

La liste des transactions sous une forme détaillée est disponible sur notre site carmila.com dans la rubrique Information réglementée.

A propos de Carmila

Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Son portefeuille au 31 décembre 2017, après la fusion avec Cardety, effective depuis le 12 juin 2017, est constitué de 206 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisé à 5,8 milliards d’euros. Animées par une véritable culture commerçante, les équipes de Carmila intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité commerciale : commercialisation, marketing digital, specialty leasing, direction de centre et asset management.

Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).

Le 1er septembre 2017, FTSE Russell a annoncé l’intégration de Carmila dans les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region) à compter du 18 septembre 2017.

