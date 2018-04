Carmila : Mise à disposition du Document de Référence relatif à l’exercice 2017

Regulatory News:

Le Document de Référence de la société Carmila (Paris:CARM) relatif à l’exercice 2017 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 20 avril 2017 sous le numéro D.18-0358.

Des exemplaires du Document de Référence sont disponibles, sans frais, au siège social de Carmila, situé 58 avenue Emile Zola – 92100 Boulogne-Billancourt, ainsi que sur le site Internet de Carmila (www.carmila.com) et sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Calendrier Financier

16 mai 2018 (9h30) : Assemblée Générale des actionnaires

27 juillet 2018 (après clôture des marchés) : Résultats semestriels 2018

30 juillet 2018 (9h00) : Réunion d’Information Financière

24 octobre 2018 (après clôture des marchés) : Activité du troisième trimestre 2018

A propos de Carmila

Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Son portefeuille au 31 décembre 2017, après la fusion avec Cardety, effective depuis le 12 juin 2017, est constitué de 206 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisé à 5,8 milliards d’euros. Animées par une véritable culture commerçante, les équipes de Carmila intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité commerciale : commercialisation, marketing digital, specialty leasing, direction de centre et asset management.

Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).

Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region).

