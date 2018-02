Carmila : place une obligation de 350 millions pour financer sa croissance

Regulatory News:

Afin de financer sa croissance et notamment les 7 livraisons d’extensions de ses centres commerciaux prévues en 2018, Carmila (Paris:CARM), la foncière spécialisée dans la valorisation des centres commerciaux attenants à des magasins Carrefour en France, Espagne et Italie, a émis avec succès, ce jour, un nouvel emprunt obligataire de 350 millions d’euros à 10 ans, avec un coupon de 2,125%.

L’émission a été sursouscrite 2,2 fois et placée auprès de grands investisseurs long-terme.

Cette ligne de financement permet d’allonger la maturité moyenne de la dette de Carmila de 5,4 ans à 6,0 ans. Le ratio Loan-to-Value (LTV)1, incluant cette nouvelle ligne obligataire, s’établit à 32,5%2.

*******

Calendrier Financier

19 avril 2018 (après clôture des marchés) : Activité du premier trimestre 2018

16 mai 2018 (8h30) : Assemblée Générale des actionnaires

27 juillet 2018 (après clôture des marchés) : Résultats semestriels 2018

30 juillet 2018 (9h00) : Réunion d’Information Financière

24 octobre 2018 (après clôture des marchés) : Activité du troisième trimestre 2018

*******

A propos de Carmila

Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Son portefeuille au 31 décembre 2017, après la fusion avec Cardety, effective depuis le 12 juin 2017, est constitué de 206 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisé à 5,8 milliards d’euros. Animées par une véritable culture commerçante, les équipes de Carmila intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité commerciale : commercialisation, marketing digital, specialty leasing, direction de centre et asset management.

Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).

Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region).

1 Dettes financières nettes / Juste valeur du patrimoine droits inclus

2 LTV calculé sur la base de la juste valeur des actifs au 31 décembre 2017 en intégrant les actifs de Vitrolles et Gran Via de Hortaleza acquis les 15 et 16 février 2018 et la souche obligataire émise ce jour.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180228006173/fr/