Carrefour : Publication des résultats du premier trimestre 2018 de Grupo Carrefour Brasil

Regulatory News:

Carrefour (Paris:CA) annonce qu’Atacadão SA (Grupo Carrefour Brasil), société mère des activités du groupe Carrefour au Brésil, a procédé ce jour à la publication de ses résultats pour le premier trimestre 2018.

L’ensemble des informations relatives à cette publication est disponible sur le site Internet de Grupo Carrefour Brasil (http://www.grupocarrefourbrasil.com.br/).

A propos de Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de 12 300 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 105 millions de clients à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 88,24 milliards d’euros en 2017. Il compte plus de 380 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180515005648/fr/