Carrefour et Système U annoncent conclure une coopération à l’achat pour une durée de cinq ans et prendre des engagements renforcés en faveur des producteurs agricoles

Les états généraux de l’alimentation ont montré la nécessité de reconstruire le partenariat historique entre la distribution et l’agriculture françaises.

Dans ce contexte, Carrefour et Système U annoncent être en négociations exclusives afin de prendre des engagements renforcés à l’égard des producteurs agricoles français.

En consolidant les liens historiques qu’elles ont construits avec le monde agricole, les deux enseignes souhaitent proposer aux filières agricoles un partenariat de référence. Celui-ci sera construit autour des prix et des volumes pour procurer aux exploitants, dans la durée, une juste rémunération.

Pour atteindre cet objectif, les deux enseignes annoncent être en négociations exclusives afin de conclure une coopération de cinq années qui portera sur la négociation à l’achat des plus grandes marques nationales et internationales.

Le périmètre de cet accord, destiné à renforcer la compétitivité des deux enseignes, aura vocation à s’étendre, notamment aux achats non marchands. Les politiques commerciale et promotionnelle demeureront sous la responsabilité de chaque enseigne. Cette coopération est conçue pour débuter à l'automne en vue des négociations 2019.

Carrefour et Système U s’engagent ainsi à conclure un accord stable et responsable dont le but est de favoriser une répartition équitable de la valeur, de l’amont à l’aval.

A propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de 12 300 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 105 millions de clients à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 88,24 milliards d’euros en 2017. Il compte plus de 380 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

A propos de Système U

Système U est une coopérative de commerçants indépendants qui regroupe les enseignes Hyper U , Super U, U Express et Utile. Le groupement compte plus de 1600 points dans toute le France, et plus de 65 000 collaborateurs.

Le chiffre d’affaires pour l’année 2017 s’établit à 19,49 milliards d’euros TTC hors carburant.

La part de marché atteint 10,6 pt.

