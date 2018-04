CellAegis renforce l'équipe de direction pour soutenir la croissance future

TORONTO, le 17 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - CellAegis Devices Inc. (« CellAegis » ou la « Société »), entreprise de dispositifs médicaux commercialisant des solutions novatrices, non invasives, sûres et rentables pour les maladies cardiovasculaires aiguës et chroniques, a annoncé aujourd'hui le renforcement de son équipe de direction avec les récentes nominations de Brian Fielding en tant que Directeur financier, et Hans Custers en tant que Vice-président Ventes et Marketing Europe. Ces nominations sont destinées à soutenir la commercialisation mondiale du dispositif révolutionnaire autoRIC® (http://cellaegis.com/products/) de la Société, qui automatise la livraison du conditionnement ischémique à distance (« Remote Ischemic Conditioning » - « RIC »).

Le leadership financier de M. Fielding est depuis longtemps couronné de succès. Au cours d'une carrière de cadre de direction qui dure depuis plus de 30 ans, il a occupé de nombreux postes à un niveau élevé (niveau C) comportant un vaste portefeuille d'organisations, à la fois de développement et de sciences de la vie commerciales. Plus récemment, M. Fielding a occupé le poste de directeur financier de Therapure BioPharma Inc., contribuant ainsi à créer le plus grand fournisseur de services de fabrication contractuels biologiques au Canada et à devenir un chef de file dans le développement de médicaments axé sur les thérapies dérivées du plasma, le cancer du foie, l'anémie et l'hépatite C. Monsieur Fielding détient un Bachelor of Commerce de l'Université de Toronto, ainsi que les titres de « Chartered Accountant » - CA) (comptable agréé) et de « Chartered Professional Accountant » - CPA) (comptable professionnel agréé).

M. Custers apporte à la Société plus de trois décennies d'expérience dans les ventes de produits de santé, le marketing, la distribution et le développement de produits. Dans le passé, il a occupé des postes de direction auprès de plusieurs entreprises de dispositifs médicaux et start-ups, notamment Terumo Europe, CD4MD et CryoCath/Medtronic. M. Custers se concentrera sur le développement et l'exécution d'une stratégie commerciale européenne complète pour le dispositif autoRIC® de CellAegis, qui est marqué CE.

« Nous nous approchons d'une étape de croissance mondiale anticipée et rapide », commente Rocky Ganske, PDG de CellAegis. « Avec Brian et Hans en plus, nous disposons à présent d'une équipe de direction optimisée pour soutenir notre activité dans le RIC automatisé et capable de maximiser l'opportunité significative du marché cardiovasculaire que nous voyons devant nous ».

À propos du RIC

Le RIC est un traitement non invasif qui utilise quatre cycles d'occlusion et de reperfusion des membres pour protéger le myocarde contre les lésions d'ischémie-reperfusion. Le RIC est un traitement adjuvant prometteur de l'ICP dans la prévention des lésions ischémiques-reperfusion et la minimisation de l'insuffisance cardiaque post-infarctus chez les patients présentant un infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST (« STEMI »). Des études cliniques antérieures de preuve de concept utilisant le RIC avant ou pendant un événement ischémique majeur ont démontré des améliorations dans les marqueurs substituts de l'ischémie, tels que l'augmentation du sauvetage myocardique et la réduction de la taille de l'infarctus, dans divers scénarios cliniques incluant STEMI aigu, ICP élective et pontage aorto-coronarien. En outre, chez les patients avec STEMI, le RIC avant ICP s'est avéré réduire l'incidence de la lésion rénale aiguë induite par le contraste et empêcher une lésion rénale aiguë chez les patients subissant une chirurgie cardiaque cardiopulmonaire assistée par un pontage.

Le dispositif autoRIC® est conçu pour administrer le RIC aux patients adultes de plus de 18 ans qui subissent une chirurgie cardiothoracique, des procédures cardiothoraciques interventionnelles ou à des patients présentant un infarctus du myocarde évolutif. La technologie est destinée à être utilisée dans les hôpitaux et les ambulances selon les directives des professionnels de la santé. Le dispositif autoRIC® est marqué CE et approuvé par Santé Canada et se limite actuellement à une utilisation expérimentale aux États-Unis.

À propos des dispositifs CellAegis



CellAegis, dont le siège social se trouve à Toronto (Canada), est le leader mondial du conditionnement ischémique à distance automatisé. La société a breveté et développé le dispositif autoRIC® non invasif, qui fournit une thérapie de conditionnement ischémique à distance (« RIC ») aux patients souffrant de maladies cardiovasculaires aiguës et chroniques. Le dispositif autoRIC® a reçu l'approbation de la marque CE et de Santé Canada pour le traitement pendant les crises cardiaques, ou les procédures cardiothoraciques ou chirurgicales. Des études de recherche clinique parrainées par des chercheurs pour des affections chroniques telles que l'insuffisance cardiaque et l'AVC sont également en cours. Le dispositif autoRIC® a été élaboré à partir du travail clinique de cliniciens et chercheurs de l'Hospital for Sick Children de renommée mondiale de Toronto.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives identifiées par des termes tels que « s'attendre à », « prévoir », « vouloir » et des expressions similaires, qui reflètent les attentes actuelles de CellAegis concernant les événements futurs. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les événements réels de la Société diffèrent considérablement de ceux prévus aux présentes. Les déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et CellAegis ne s'engage pas à et n'est pas obligée de mettre à jour publiquement lesdits énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, des événements ultérieurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

Contact :

Rocky Ganske

Président-directeur général

rganske@cellaegisdevices.com

www.cellaegis.com/about-us

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CellAegis Devices Inc. via Globenewswire