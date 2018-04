Cellectis : Allogene Therapeutics a finalisé l’accord relatif au portefeuille d’immunothérapies CAR-T allogéniques de Pfizer

Gilead Sciences rejoint le consortium de financement de série A composé de TPG, Vida Ventures, BellCo Capital, le bureau du Directeur des investissements de l'Université de Californie et Pfizer.

San Francisco, Californie, le 9 avril 2018 - Allogene Therapeutics, Inc. (Allogene) a annoncé avoir la réalisation de la transaction précédemment annoncée avec Pfizer Inc. (NYSE: PFE) concernant le portefeuille de thérapies allogéniques de Pfizer fondées sur des cellules T armées de récepteurs antigéniques chimériques, une approche expérimentale de thérapie cellulaire pour traiter le cancer.

Le 3 avril 2018, Pfizer et Allogene ont annoncé la signature d'un accord définitif d'apport d'actifs relatifs au portefeuille de thérapies CAR-T allogéniques de Pfizer. Suite à la finalisation de cet accord, Allogene a reçu de Pfizer les droits sur 16 actifs CAR-T précliniques sous licence de Cellectis et Servier, et un actif clinique sous licence de Servier, UCART19, une thérapie allogénique CAR-T en cours de développement pour le traitement de tumeurs hématologiques exprimant CD19. En partenariat avec Servier, UCART19 est actuellement en étude clinique de phase I et est initialement développé pour cibler la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA). UCART19 utilise la technologie d'édition du génome TALEN® développée et détenue par Cellectis.

Avec cet accord, Allogene est en bonne position pour transformer rapidement le portefeuille d'actifs CAR-T de Pfizer en potentielles nouvelles thérapies innovantes qui, à terme, bénéficieront plus rapidement aux patients dans le besoin.

« La conclusion de cet accord avec Pfizer représente un projet audacieux de la part des leaders dans le domaine pour accélérer le développement de la prochaine vague d'immunothérapies contre le cancer », a déclaré David Chang, M.D., Ph.D., Président-directeur général d'Allogene.

Pfizer continuera à participer financièrement au développement de ce portefeuille d'actifs CAR-T avec une participation de 25% dans Allogene. Avant la conclusion de cet accord, Gilead Sciences a rejoint le consortium de financement de série A d'Allogene composé entre autres de TPG, Vida Ventures, BellCo Capital, le bureau du Directeur des investissements de l'Université de Californie et Pfizer.

Centerview Partners a agi en qualité de conseiller financier auprès de Pfizer, Ropes & Gray LLP agissant en tant que conseiller juridique. Cooley LLP a été conseiller juridique d'Allogene, de Vida Venture et de TPG. Gibson Dunn & Crutcher LLP a également été conseiller juridique de TPG.