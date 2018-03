Cellectis : Servier et Pfizer présenteront les résultats des études chez l’homme d’UCART19 lors du 44e congrès annuel de l’EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation)

8 mars 2018 - Servier, Pfizer Inc. (NYSE : PFE) et Cellectis (Euronext Growth : ALCLS - Nasdaq : CLLS) annoncent aujourd'hui que des résultats issus des deux essais de phase 1 actuellement menés sur UCART19, un produit fondé sur les cellules CAR T allogéniques ciblant l'antigène CD19, et développé par Servier et Pfizer, seront présentés à l'occasion du 44e congrès annuel de l'European society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) qui se tiendra du 18 au 21 mars 2018 à Lisbonne au Portugal.

Les résultats de l'étude CALM (UCART19 in Advanced Lymphoid Malignancies) feront l'objet d'une présentation orale par Reuben Benjamin, investigateur principal de cet essai et hématologiste au King's College Hospital à Londres au Royaume-Uni, le 21 mars prochain à 9h30. CALM est une étude ouverte en escalade de dose visant à évaluer la sécurité, la tolérabilité et l'activité antileucémique d'UCART19 chez des patients adultes atteints d'une leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) à cellules B CD19-positives, en rechute ou réfractaires.

Titre de la présentation : First-in-human study with UCART19, an allogeneic anti-CD19 car T-cell product, in high-risk adult patients with CD19+ R/R B-cell ALL: preliminary results of CALM study[1]

PALL (Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia) est une étude de phase 1 ouverte et non comparative visant à évaluer la sécurité et la capacité d'UCART19 à induire une rémission moléculaire chez des patients pédiatriques atteints de leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B, en rechute ou réfractaires. Cette étude a été initiée au Royaume-Uni en juin 2016. Paul Veys, directeur de l'unité de greffe de moelle osseuse au Great Ormond Street Hospital (GOSH) à Londres au Royaume-Uni, présentera les résultats de cette étude lors d'une présentation orale le 21 mars 2018 à 11h40

Titre de la présentation : Gene-edited allogeneic CAR19 T-cells (UCART19) induce molecular remission ahead of allo-sct in high risk pediatric patients with CD19+ relapsed/refractory B-cell Acute Lymphoblastic Leukemia2

Servier est le promoteur de ces deux études. En 2015, Servier a acquis de la part de Cellectis les droits exclusifs pour UCART19, qui est codéveloppé par Servier et Pfizer.

A propos d'UCART19

UCART19 est un médicament candidat allogénique à base de cellules CAR T qui a été obtenu par technologie d'édition du génome TALEN® et qui a été développé pour le traitement des hémopathies malignes exprimant l'antigène CD19. UCART19, initialement développé dans la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA), est actuellement en Phase 1. L'approche thérapeutique UCART 19 de Cellectis repose sur les premiers résultats obtenus dans des essais cliniques utilisant des produits autologues basés sur la technologie CAR. Elle permet de remédier aux limites de l'approche autologue actuelle en fournissant un médicament basé sur des cellules T allogéniques, congelées et « prêtes à l'emploi ».

En novembre 2015, Servier a acquis les droits exclusifs pour UCART19 de la part de Cellectis. Après d'autres accords, Servier et Pfizer ont démarré une collaboration portant sur un programme de développement clinique conjoint pour cette immunothérapie anticancéreuse. Servier a cédé à Pfizer les droits exclusifs pour développer et commercialiser la thérapie UCART 19 aux États-Unis tout en conservant les droits exclusifs pour tous les autres pays.