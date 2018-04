Cellectis : et Allogene Therapeutics entendent poursuivre la collaboration stratégique initiée avec Pfizer dans le domaine de l’immunothérapie contre le cancer pour accélérer le développement et la commercialisation de thérapies CAR-T allogéniques

Allogene entend reprendre la collaboration stratégique initiée en 2014 entre Pfizer et Cellectis

New York, le 3 avril 2018 -Cellectis

(Euronext Growth : ALCLS - Nasdaq : CLLS), société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), et Allogene Therapeutics, Inc. (Allogene), une société de biotechnologie axée sur le développement rapide de thérapies CAR-T allogéniques ciblant les cancers du sang et les tumeurs solides, annoncent qu'Allogene entend reprendre la collaboration stratégique initialement formée en juin 2014 entre Pfizer et Cellectis pour développer des immunothérapies CAR-T sur étagère.

Plus tôt aujourd'hui, Pfizer et Allogene ont annoncé la signature d'un accord d'apport partiel d'actifs relatifs au portefeuille de thérapies CAR-T allogéniques de Pfizer, qui comprend 16 actifs précliniques ainsi que UCART19. Sous réserve de la réalisation de l'opération, Allogene reprendra la collaboration stratégique et l'accord de licence avec Cellectis, ainsi que les droits exclusifs pour développer et commercialiser les programmes UCART allogéniques tels que définis antérieurement avec Pfizer et selon des cibles choisies. Selon les termes de cette collaboration, Cellectis demeurera éligible à des paiements d'étapes cliniques et commerciales pouvant atteindre jusqu'à 2,8 milliards de dollars, soit 185 millions de dollars par cible pour 15 cibles, ainsi qu'à des redevances échelonnées à un chiffre élevé sur les ventes nettes de tous les produits commercialisés par Allogene. Cette nouvelle alliance avec la société Allogene dediée aux CAR-T mènerait à une forte accélération de la collaboration originelle.

Allogene est une société cofondée par d'anciens cadres dirigeants de Kite Pharma, qui s'appuie sur leur expérience inégalée dans le développement clinique de thérapies CAR-T autologues. Grâce à cette expertise, Allogene est en bonne position pour accélérer la révolution de la thérapie cellulaire grâce à son portefeuille de thérapies cellulaires allogéniques. Arie Belldegrun, M.D., FACS, fondateur et ancien Président-directeur général de Kite, assurera les fonctions de Président exécutif d'Allogene et David Chang, M.D., Ph.D., ancien Vice-Président exécutif, Recherche et Développement et Directeur Médical de Kite, occupera les focntions de Président-directeur général d'Allogene.

La plateforme CAR-T de Cellectis se caractérise par son approche allogénique exclusive qui utilise des cellules T ingénierées provenant d'un donneur sain afin de traiter de nombreux patients. Cette approche se distingue de l'approche autologue, qui utilise les cellules T du patient pour cibler les cellules tumorales.

« L'approche allogénique constitue une étape charnière en médecine car elle permettra aux patients du monde entier de recevoir rapidement ces thérapies potentiellement salvatrices de la manière la plus efficace et la plus accessible possible. Ces quatre années de collaboration avec Pfizer ont été très productives et enrichissantes. Pfizer a été parmi les premiers adeptes de l'approche allogénique, décelant le potentiel de ces cellules CAR-T allogéniques ingénierées pour le futur de l'immunothérapie contre le cancer. Nous remercions sincèrement toutes les personnes impliquées dans cette collaboration, de la direction de Pfizer aux scientifiques, pour leur clairvoyance et leur foi en notre portefeuille commun », a déclaré André Choulika, Ph.D., Président-directeur général de Cellectis. « Nous sommes convaincus qu'Allogene et Cellectis forment la meilleure équipe possible pour poursuivre cette collaboration. Notre expertise en matière de CAR-T allogéniques et d'édition du génome, combinées au leadership et à l'expérience exemplaire en thérapie cellulaire d'Arie Belldegrun et David Chang, ouvrent la voie aux futurs produits « sur étagère » améliorés grâce à l'édition du génome. »

« Nous avons bâti une relation de confiance et de respect mutuels au fil des années passées dans l'industrie des CAR-T et cette collaboration sera le point de départ d'un partenariat de longue durée », a déclaré David Chang, Président-directeur général d'Allogene. « Notre mission chez Allogene est de promouvoir la prochaine révolution dans le traitement du cancer à travers le développement de thérapies allogéniques CAR-T ciblant les cancers du sang ainsi que des tumeurs solides. Nous sommes persuadés que cette collaboration nourrit notre mission et nous sommes impatients de commencer à travailler avec Cellectis pour accélérer le développement de ces thérapies cellulaires allogéniques. »