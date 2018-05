Celyad : annonce le lancement d’une offre globale

Regulatory News:

Celyad (Paris:CYAD) (Brussels:CYAD) (Euronext Bruxelles et Paris, et NASDAQ: CYAD), une société biopharmaceutique de phase clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T, annonce aujourd'hui son intention d’offrir et de vendre, sous réserve des conditions de marché, jusqu'à 1.800.000 d’actions ordinaires dans le cadre d'une offre globale comprenant une offre d'actions ordinaires sous forme d'American Depositary Shares (ADS) aux États-Unis, au Canada et dans certains pays hors Europe et une offre d'actions ordinaires en Europe et dans certains pays en dehors des États-Unis et du Canada lors d'un placement privé concomitant (l'«offre globale»). Seuls les investisseurs autorisés en vertu de la législation applicable pourront participer au placement privé d’actions ordinaires. Chaque ADS proposé dans l’offre donne droit à une action ordinaire.

Dans le cadre de l'offre globale, Celyad a l'intention d'accorder aux souscripteurs une option d'achat de 30 jours d'actions ordinaires supplémentaires, pouvant prendre la forme d'ADS, pour un montant total pouvant atteindre 15% du nombre total d'actions ordinaires (y compris les ADS) proposées à la vente dans le cadre de l'offre globale, selon les mêmes termes et conditions.

L'offre américaine et le placement privé européen constituent ensemble une offre unique de titres qui se fera simultanément. Le nombre total d'actions ordinaires offertes dans le cadre de l'offre américaine et du placement privé européen pourra faire l'objet d'une réallocation entre eux. La clôture de l'offre globale est sujette aux conditions de marché, et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’offre globale, la date de réalisation, la taille et les termes de cette offre. La taille de l'offre globale et le prix par action des actions ordinaires et des ADS placés dans l'offre globale seront déterminés au terme du processus de constitution du livre d’ordres.

Les ADS de Celyad sont actuellement cotés sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole «CYAD» et les actions ordinaires de Celyad sont actuellement cotées sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris sous le même symbole. La négociation des actions ordinaires de Celyad sur Euronext Bruxelles et Paris sera suspendue pendant toute la durée de l'offre.

Wells Fargo Securities, LLC et Bryan Garnier & Co. agissent en tant que co-chefs de file de l’offre globale proposée. Banque Degroof Petercam SA et LifeSci Capital LLC agissent en tant que co-gestionnaire de l’offre. Kempen & Co NV agit en tant que conseiller de Celyad dans le cadre de cette offre.

Les titres sont offerts conformément à un document d'enregistrement déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis et déclaré effectif par celle-ci. Un complément de prospectus provisoire et un prospectus connexe portant sur les conditions de l'offre et décrivant les conditions de celle-ci ont été déposés auprès de la SEC et seront disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Des exemplaires du complément de prospectus provisoire et du prospectus connexe relatifs à ces titres peuvent également être obtenus gratuitement, dès qu’ils sont disponibles, auprès de Wells Fargo Securities, LLC, à l’attention de: Equity Syndicate Department, 375 Park Avenue, New York, New York, 10152, ou au +1 (800) 326-5897 ou une demande par e-mail via cmclientsupport@wellsfargo.com; ou auprès de Bryan, Garnier & Co., Beaufort House, 15 Saint Botolph Street, London EC3A 7BB, Royaume Uni, ou téléphoniquement au +44 20 7332 2500, ou par e-mail via info@bryangarnier.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'achat des titres mentionnés et aucune vente des dits titres n'interviendra dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient enregistrés ou que leur placement ne soit autorisé en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la juridiction en question.

À propos de Celyad

Celyad est une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires CAR-T. Celyad utilise son expertise en développement cellulaire pour cibler le cancer. La plateforme CAR-T de Celyad offre un potentiel thérapeutique très large, tant dans les tumeurs solides que sanguines. CYAD-01 (CAR-T NKG2D) est le produit candidat le plus avancé de Celyad en oncologie. Cette thérapie a fait l’objet d’une première étude clinique de Phase I visant à évaluer la sécurité et l’activité clinique de multiples administrations de cellules CYAD-01 autologues dans sept cancers réfractaires, dont cinq tumeurs solides (cancer colorectal, de l’ovaire, de la vessie, du sein triple-négatif et du pancréas) et deux tumeurs hématologiques (leucémie myéloïde aiguë et myélome multiple). Celyad a été fondée en 2007. La société est basée à Mont-Saint-Guibert, en Belgique, et à Boston, aux Etats-Unis. Les actions de Celyad sont cotées sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris sous le symbole CYAD. Les ADS sont cotés sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole « CYAD ».

Dans le cadre de l'offre proposée, la Société a annoncé que, au 31 mars 2018 et sur la base des estimations préliminaires non auditées et des estimations de la direction, la Société disposait de liquidités, d'équivalents de trésorerie et de placements à court terme d'environ 25,1 millions d'euros.

Ce communiqué de presse contient des informations privilégiées au sens du règlement (UE) n ° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant les abus de marché (réglementation des abus de marché).

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué peut contenir des déclarations prévisionnelles, y compris des déclarations concernant le calendrier proposé, la taille de l'offre, notre développement clinique en cours et prévu de CYAD-01, nos processus de fabrication ; le montant estimé de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au 30 mars 2018. Les déclarations prospectives peuvent impliquer des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des différences significatives entre les résultats réels, la situation financière et la liquidité, le rendement ou les réalisations de Celyad ou les résultats de l'industrie. Ces déclarations prévisionnelles doivent par ailleurs être considérées à la lumière de facteurs importants pouvant déboucher sur des résultats ou événements réels sensiblement différents des prévisions, y compris des déclarations sur: l'initiation, le calendrier, les progrès et les résultats de nos études précliniques et cliniques, ainsi que nos programmes de recherche et de développement; notre capacité à faire progresser les candidats médicaments dans des essais cliniques et à les mener à bien; notre capacité à fabriquer avec succès des produits médicamenteux pour nos essais cliniques, y compris avec notre nouveau procédé de fabrication d'anticorps monoclonaux et en ce qui concerne la fabrication du produit médicamenteux avec le nombre de cellules T souhaité selon nos protocoles d'essais cliniques et notre capacité à améliorer et automatiser ces procédures de fabrication à l'avenir; notre dépendance à l'égard du succès de nos produits pharmaceutiques candidats, y compris notre dépendance envers l'approbation réglementaire de CYAD-01 aux États-Unis et en Europe et le succès commercial ultérieur de CYAD-01, qui pourraient ne jamais se produire; le moment ou la probabilité des dépôts et des approbations réglementaires; notre capacité à développer des capacités de vente et de marketing; la commercialisation de nos produits pharmaceutiques candidats, si elle est approuvée; le prix et le remboursement de nos médicaments candidats, s'ils sont approuvés; la mise en œuvre de notre modèle d'affaires, des plans stratégiques pour notre entreprise, des produits pharmaceutiques candidats et de la technologie; l'étendue de la protection que nous sommes en mesure d'établir et de maintenir pour les droits de propriété intellectuelle couvrant nos produits pharmaceutiques candidats et la technologie; notre capacité à exploiter notre entreprise sans enfreindre, détourner ou autrement violer les droits de propriété intellectuelle et la technologie exclusive de tiers; les coûts associés à l'application ou à la défense de la contrefaçon, du détournement ou de la violation de la propriété intellectuelle; la responsabilité des produits; et d'autres revendications; le développement de la réglementation aux États-Unis, dans l'Union européenne et dans d'autres pays; des estimations de nos dépenses, des revenus futurs, des besoins en capital et de nos besoins de financement additionnel; les avantages potentiels des accords de collaboration stratégiques et notre capacité à conclure des ententes stratégiques; notre capacité à maintenir et à établir des collaborations ou à obtenir des subventions supplémentaires; le taux et le degré d'acceptation par le marché de nos médicaments candidats, s'ils sont approuvés; notre performance financière; les développements relatifs à nos concurrents et à notre industrie, y compris les thérapies concurrentes et les énoncés concernant les revenus futurs, les plans d'embauche, les dépenses, les dépenses en immobilisations, les exigences en matière de capital et le rendement des actions. Une liste et une description plus complète de ces risques, incertitudes et autres risques potentiels peuvent être trouvés dans les rapports et soumissions déposés par Celyad auprès de la Securities and Exchange Commission, et notamment dans le rapport annuel 20-F déposé à la SEC le 6 avril 2017, ainsi que dans les futurs rapports et soumissions provenant de Celyad. Au vu de l’existence de ces incertitudes, il est conseillé de traiter ces déclarations prévisionnelles avec circonspection. Ces déclarations prévisionnelles sont uniquement valables au jour du présent communiqué et les résultats réels de Celyad peuvent différer matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Celyad n’est aucunement dans l’obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles dans le présent communiqué qui reflèteraient un changement de ses estimations un changement des conditions ou circonstances d’un évènement, ou cet évènement en tant que tel, et sur lesquels ces déclarations seraient basées, sous réserve d’une obligation légale ou réglementaire lui imposant de le faire.

Information importante

Dans l'Espace économique européen, cette annonce s'adresse uniquement aux investisseurs qualifiés au sens de la directive 2003/71 / CE (telle que modifiée et, conjointement avec toute mesure d'application applicable dans tout État membre, la "directive Prospectus"). ) ("Investisseurs qualifiés").

En outre, au Royaume-Uni, cette annonce est destinée uniquement aux Investisseurs Qualifiés qui sont (i) des personnes ayant une expérience professionnelle en matière d'investissements relevant de l'Article 19 (5) de la Loi sur les Services et Marchés Financiers ( Promotion financière) Ordonnance 2005, telle que modifiée (l '«Ordonnance»), ou (ii) personnes qui sont des entités à valeur nette élevée relevant de l'Article 49 (2) (a) à (d) de l'Ordonnance, et (iii) autres personnes à qui cette annonce peut être légalement communiquée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme "Personnes Concernées"). Les titres auxquels il est fait référence aux présentes ne sont disponibles que pour, et toute invitation, offre ou convention de souscrire, acheter ou autrement acquérir de tels titres ne sera engagée qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne qui n'est pas une Personne Concernée ne doit pas agir ou s'appuyer sur cette communication ou son contenu.

Aucune annonce ou information concernant cette offre ne peut être diffusée au public dans les juridictions où une inscription ou une approbation préalable est requise à cette fin. Mis à part la déclaration d'enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, aucune mesure n'a été prise, ou ne sera prise, pour offrir des ADS dans toute juridiction où de telles mesures seraient nécessaires. L'émission ou la vente d'actions et la souscription ou l'achat d'actions sont soumises à des restrictions légales ou statutaires spéciales dans certaines juridictions. Celyad SA n'est pas responsable si ces restrictions ne sont pas respectées par quiconque.

Dans le cadre de la transaction à laquelle la présente communication se rapporte: les opérations de stabilisation peuvent être effectuées par Wells Fargo Securities, LLC et / ou Bryan, Garnier & Co. qui visent à soutenir le prix du marché des titres; les opérations de stabilisation peuvent avoir lieu à tout moment après le prix du placement et se terminer à l'exercice ou à l'expiration de l'option d'achat des actions ordinaires supplémentaires par les preneurs fermes (y compris sous la forme d'ADS); et la stabilisation peut ne pas nécessairement se produire et peut cesser à tout moment.

