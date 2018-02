Cerberus prépare une IPO de la société immobilière Haya

Cette mise sur le marché fait suite à d'autres IPO dans le secteur en Espagne, dont le promoteur de logements Metrovacesa la semaine dernière, suite à la reprise du marché immobilier. Mais la mise en Bourse d'Haya sera la première IPO en Espagne d'une société de recouvrement de créances douteuses.

Cerberus et d'autres fonds ont racheté à des banques des créances douteuses immobilières qui pesaient sur leurs bilans à la suite de l'éclatement de la bulle immobilière de 2008.

Avec environ 40 milliards d'euros sous gestion, Haya est la troisième société de ce type, derrière Altamira - dont Apollo détient 85% et Banco Santander 15%, et Servihabitat - détenue à 51% par TPG et à 49% par Caixabank.

Compte tenu d'un bénéfice brut d'exploitation situé entre 130 millions et 140 millions d'euros en 2017, cette introduction en Bourse devrait valoriser Haya à environ 1,1 milliard d'euros, soit sept fois son Ebitda, précise-t-on de mêmes sources.

(Andrés González, Juliette Rouillon pour le service français)