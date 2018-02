Chef de fil du secteur : Excel Dryer est le premier fabricant de sèche-mains à publier des EPD (Déclarations environnementales de produits) vérifiées par des tiers

Les sèche-mains XLERATOR®, XLERATOReco® et ThinAir® à grande vitesse et consommant peu d'énergie sont évalués et s'avèrent durables

EAST LONGMEADOW, Mass., le 27 février 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Excel Dryer, Inc., a annoncé aujourd'hui que trois de ses sèche-mains, le XLERATOR® Hand Dryer, le XLERATOReco® Hand Dryer et le ThinAir® Hand Dryer, sèches mains originaux, brevetés, rapides et économes en énergie ont été évalués, et leurs revendications environnementales corroborées par la publication des premières Déclarations environnementales de produits (« Environmental Product Declarations ») (EPD) de l'industrie des sèche-mains par UL Environment, une division commerciale de Underwriters' Laboratories. Une Déclaration environnementale de produit est un moyen standardisé de quantifier l'impact environnemental d'un produit en étudiant les matières premières et la consommation d'énergie pendant sa production, son utilisation et son élimination. Pour les acheteurs et les prescripteurs, les EPD sont un outil de divulgation qui aide les acheteurs à mieux comprendre les qualités durables d'un produit et les répercussions sur l'environnement afin qu'ils puissent faire des choix de produits plus éclairés.

Pour créer une EPD, il doit d'abord exister des Règles de catégories de produits (PCR) qui créent des directives de test et des méthodes d'établissement de rapports grâce au consensus industriel, permettant ainsi aux acheteurs et prescripteurs de comparer les produits à pied d'égalité. Les EPD correspondants donnent un aperçu de l'impact environnemental des produits depuis sa conception jusqu'à son élimination totale. L'année dernière, UL Environment a choisi Excel Dryer pour présider un comité composé des principaux fabricants de sèche-mains. Travaillant en collaboration, le groupe a créé le PCR pour les sèche-mains, une première pour l'industrie des sèche-mains et la première norme mondiale pour toute industrie.

« J'ai été honoré d'avoir été choisi comme président du comité de la PCR », commente le Vice-président Marketing et Ventes, William Gagnon. « Excel Dryer est fière d'avoir été la première à publier les résultats de temps de séchage et d'utilisation de l'énergie de nos trois sèche-mains à grande vitesse aux nouvelles normes mondiales de PCR. Nous nous imposons continuellement le défi d'être le chef de fil de l'industrie, et quand il s'agit de durabilité environnementale, nous donnons l'exemple ».

Pour qu'un produit obtienne la certification EPD, il doit être étudié depuis sa conception jusqu'à son élimination définitive au moyen d'une analyse du cycle de vie (« Life Cycle Assessment » - LCA) menée par une tierce partie crédible selon les normes ISO 14040. Excel Dryer a de nouveau fait appel à Quantis International, mondialement connue, avec qui elle travaillait auparavant, pour sa dernière LCA.

« Excel Dryer a depuis longtemps exprimé son engagement en faveur de la durabilité environnementale et nos résultats d'essais crédibles, réalisés par des tiers, quantifient et justifient leurs revendications », a déclaré Jon Dettling, directeur États-Unis de Quantis International. « Chez Quantis, nous sommes honorés d'avoir été choisis pour jouer un rôle dans la création historique de la première EPD (déclaration environnementale de produit) sèche-mains ».

Excel Dryer mène continuellement l'industrie avec des premières, y compris l'invention du sèche-mains original breveté XLERATOR Hand Dryer, qui a créé la catégorie des sèche-mains rapides et éconergétiques, et établi une nouvelle norme de performance, de fiabilité et de satisfaction du client. Excel Dryer a été le premier fabricant de sèche-mains à devenir membre de l'United States Green Building Council (USGBC) et à commander une LCA (Analyse du cycle de vie) par une tierce partie des sèche-mains rapides et éconergétiques par rapport aux sèche-mains conventionnels et aux essuie-tout. Les sèche-mains Excel sont les premiers et les seuls à avoir obtenu la certification « Made In USA® ». La publication d'EPD continue les listes des réalisations célèbres d'Excel Dryer et inaugure l'industrie du sèche-mains dans une nouvelle ère de transparence.

« Nous estimons avoir encore renforcé notre position de chef de file de l'industrie », commente Denis Gagnon, Président d'Excel Dryer. « Certes, nous reconnaissons l'importance d'être les premiers à publier des EPD pour nos sèche-mains, mais notre objectif ultime a toujours été de voir les autres suivre notre exemple pour permettre une plus grande transparence sur le marché ».

Anna Nicholson Lasso, Chef de produit EPD (« Environmental Product Declarations ») chez UL Environment, a félicité le fabricant. « Nous applaudissons les efforts d'Excel Dryer, qui a joué un rôle déterminant dans l'obtention du consensus selon lequel nous devions publier ces Règles de catégories de produits mondiales uniques en leur genre pour l'industrie des sèche-mains », a déclaré Nicholson Lasso. « L'élaboration et la publication des EPD démontrent davantage l'engagement d'Excel Dryer envers la transparence et encouragent les autres fabricants à faire de même ».

Pour en savoir plus sur Excel Dryer ou sa gamme de produits, consulter exceldryer.com. Pour en savoir plus sur les trois nouvelles EPD (« Environmental Product Declarations ») d'Excel, consulter : exceldryer.com/epd-leading-the-industry/

À propos d'Excel Dryer, Inc. Depuis plus de 50 ans, Excel Dryer fabrique les meilleurs sèche-mains produits aux États-Unis, dont le sèche-mains XLERATOR® Hand Dryer. Excel Dryer est une entreprise familiale qui a révolutionné l'industrie en inventant la technologie brevetée XLERATOR qui a créé la catégorie de sèche-mains rapides et éconergétiques et établi une nouvelle norme en matière de performance, fiabilité et satisfaction client. Excel Dryer continue de dominer le secteur avec sa gamme de produits élargie et améliorée comprenant des commandes réglables de son, vitesse et chaleur, un système de filtration HEPA, des options multi-tension et plus encore. Combinée avec la gamme la plus complète d'options et accessoires, la meilleure solution de séchage des mains peut être conçue pour n'importe quel environnement de toilettes. Excel Dryer se targue d'offrir le service à la clientèle ultime et de fabriquer des produits fiables par des employés engagés envers la qualité et la fiabilité. Les produits Excel Dryer sont disponibles via un réseau établi de représentants commerciaux qui font appel à plus de 4 000 distributeurs globalement pour une distribution à l'échelle mondiale. En savoir plus sur Excel Dryer à exceldryer.com.

