Chicago Hebdo: le maïs progresse en pleine période de semis

CHICAGO (awp/afp) - Les cours du maïs ont avancé cette semaine à Chicago en pleine saison des semis, et dans l'espoir d'un accord sur le front commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Le blé a également progressé tandis que le soja a reculé.

Alors que la météo est actuellement favorable et devrait le rester dans les zones de production du maïs et du soja au mois de juin d'après des prévisions du National Weather Service (NWS), les fermiers américains poursuivent leur travail d'ensemencement.

Celui-ci a progressé de manière soutenue à l'échelle nationale pour le maïs, mais affiche un retard de 25% sur la moyenne des cinq dernières années dans l'Etat du Minnesota, d'après les chiffres du ministère américain de l'Agriculture (USDA).

"Avec des stocks mondiaux en baisse de 18,3% par rapport à l'an dernier et une demande en hausse de 2,1%, le maïs ne peut pas se permettre un déficit de production", a indiqué Dewey Strickler de Watch Market Advisors, estimant que le Minnesota abrite la quatrième plus grosse zone de production du maïs.

Les analystes de CHS Hedging s'attendent toutefois à ce que le rapport hebdomadaire du ministère américain de l'Agriculture (USDA) sur la progression des semis lundi prochain montre une avancée de 80% à l'échelle nationale.

Le blé a également avancé après avoir entamé mardi et poursuivi toute la semaine un rebond suite à une chute d'environ 11% sur les neuf séances précédentes.

"Des précipitations dans les zones de production affectées par le temps sec et des prévisions optimistes pour la récolte américaine avaient exercé des pressions sur le cours", a rappelé Commerzbank.

L'USDA a fait part en début de semaine de l'amélioration de 2 points de la qualité du blé d'hiver considéré "bon" à "excellent".

De l'avis de plusieurs analystes, un certain optimisme sur un accord entre les Etats-Unis et la Chine sur le front commercial dominait vendredi, alors que Pékin et Washington ont repris leurs discussions.

Cet élan bénéficiait aux cours du blé (+3,5% vendredi) et du maïs (+1,96%), mais il n'a pas suffi à relever la tendance sur le soja sur la semaine.

La progression des semis de soja est rapide d'après l'USDA, ceux-ci étant réalisés à hauteur de 35% contre 26% pour la moyenne des cinq dernières années.

Les anticipations des analystes pour le prochain rapport de l'USDA lundi font état d'une progression à 50%.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet, le contrat le plus actif actuellement, évoluait vendredi à 4,0300 dollars contre 3,9650 dollars il y a une semaine à la clôture.

Le boisseau de blé pour juillet, également le contrat le plus échangé, cotait 5,1600 dollars contre 4,9875 dollars vendredi dernier.

Le boisseau de soja pour la même échéance, le contrat le plus actif, s'échangeait à 9,9800 dollars contre 10,0325 dollars il y a une semaine.

alb/jum/pb