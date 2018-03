Chicago Hebdo: soja, maïs et blé chutent dans le sillage de Wall Street

CHICAGO (awp/afp) - Les cours du soja, du maïs et du blé ont nettement reculé cette semaine à Chicago, déprimés par la chute des indices à Wall Street cette semaine après des annonces protectionnistes de Donald Trump contre la Chine.

"Les courtiers ont montré des signes de nervosité et ont souvent préféré opter pour des liquidités plutôt que de détenir des actions où des investissements sur les marchés des matières premières", a commenté Bill Nelson de Doane Advisory Services.

L'annonce jeudi de nouvelles sanctions américaines avoisinant les 60 milliards de dollars contre les importations chinoises et les ennuis de Facebook ont en effet entraîné un vent d'inquiétude à Wall Street, sur le point de terminer la semaine en net recul.

La Chine, qui a importé 14 milliards de dollars de soja américain l'an dernier, a annoncé vendredi des mesures de rétorsion sur 128 produits américains comprenant les fruits, l'éthanol et le porc. Mais rien pour le moment sur le soja.

Quoi qu'il en soit, des sanctions sur les importations de l'oléagineux américain auraient peu d'effet sur les prix, de l'avis de nombreux spécialistes.

"Je ne veux pas minimiser la menace mais les Chinois sont obligés d'acheter le soja américain, au risque de faire mourir de faim leurs animaux", a noté M. Nelson, la Chine important le tiers de la production américaine.

De plus, "les Chinois ont acheté 2,1 millions de tonnes de soja américain lors des trois dernières semaines en prévention d'une guerre commerciale. C'est plus que les volumes enregistrés l'an dernier entre mars et juillet où ils avaient acheté 2 millions de tonnes. Ils se sont couverts", a-t-il précisé.

- Manque de tonus -

Le maïs a de son côté reculé en raison d'une baisse des importations chinoises en février suite à un renforcement des contrôles sur les expéditions de maïs OGM, ont expliqué les analystes de CHS Hedging.

De plus, malgré des ventes à l'étranger très solides cette semaine, le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a dévoilé vendredi des ventes en recul de 23% par rapport à la moyenne du mois précédent lors de la semaine achevée le 15 mars.

La chute du cours du blé lors des quinze derniers jours a quant à elle "été comparable à celle d'une personne tombant du balcon d'un navire de croisière", a observé Dewey Strickler de Watch Markets Advisors.

Cette semaine, les courtiers ont été "inquiets des stocks mondiaux et du manque de tonus dans les ventes" à l'étranger, a-t-il précisé.

Celles-ci ont été de 265.200 tonnes pour la semaine achevée le 15 mars, selon l'USDA.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai, le contrat le plus actif, évoluait vendredi à 3,7400 dollars contre 3,8275 dollars il y a une semaine.

Le boisseau de blé pour mai, le contrat le plus échangé, cotait 4,5025 dollars contre 4,6775 dollars à la clôture vendredi dernier.

Le boisseau de soja pour la même échéance, également le contrat le plus échangé, valait 10,2000 dollars contre 10,4950 dollars vendredi dernier.

