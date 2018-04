Chine: baisse d'un point du taux des réserves obligatoires des banques

Pékin (awp/afp) - La banque centrale chinoise (PBOC) a annoncé mardi une baisse d'un point du taux des réserves obligatoires des banques, un assouplissement monétaire destiné à soutenir les entreprises du pays en encourageant le crédit.

Cette baisse générale, la première depuis février 2016, entrera en vigueur le 25 avril, a annoncé la banque centrale dans un communiqué. Des baisses ciblées du taux de réserves obligatoires avaient été annoncées en septembre dernier en direction des banques les plus orientées vers le crédit aux petites et moyennes entreprises.

Elle est annoncée alors que Pékin a publié mardi un chiffre de croissance économique de 6,8% au premier trimestre sur un an, légèrement meilleur qu'attendu par les analystes.

Le taux des réserves obligatoires, c'est-à-dire la part de leurs dépôts que les banques sont tenues de garder dans leurs coffres, est actuellement de 17% pour les grandes banques et de 15% pour les plus petites institutions. En réduisant ce taux, la PBOC espère une injection de 400 milliards de yuans (51,5 milliards d'euros) dans l'économie.

La mesure permettra aux banques "d'accroître leur soutien aux petites et moyennes entreprises et de renforcer la stabilité financière du système bancaire", selon le communiqué.

Les banques chinoises -en très grande majorité publiques- tendent à accorder plus facilement des crédits aux grands groupes et entreprises d'Etat, plutôt qu'aux firmes privées. Pour les entrepreneurs privés, la chasse aux financements peut ainsi souvent s'avérer compliquée et très onéreuse.

La PBOC a souligné qu'elle se devait de maintenir un taux relativement élevé de réserves obligatoires afin de prévenir d'éventuels risques financiers. La banque centrale "continuera à suivre une politique monétaire stable et neutre", a-t-elle assuré.

Cherchant à pallier le risque d'une bulle financière sans pour autant brider la croissance économique, Pékin a procédé depuis début 2017 à trois relèvements de ses taux d'intérêt à court terme, mais sans toucher à ses taux directeurs. afp/rp