Chine: bond de 19,4% de l'excédent commercial avec les USA au 1er trimestre

Pékin (awp/afp) - L'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis, au coeur de vives frictions entre Pékin et Washington, a bondi de 19,4% sur un an au premier trimestre, à 58,2 milliards de dollars, ont indiqué vendredi les Douanes chinoises.

Violemment fustigé par le président américain Donald Trump, qui l'impute aux pratiques commerciales jugées "déloyales" de Pékin, cet excédent avait déjà gonflé de 35% sur un an sur les mois de janvier et février cumulés.

Le déséquilibre entre les deux puissances semble donc s'aggraver à un rythme accéléré: sur l'ensemble de 2017, cet excédent chinois en défaveur des Etats-Unis n'avait grimpé que de 10%, pour atteindre le niveau record de 275,8 milliards de dollars selon les douanes chinoises (375,2 milliards selon Washington).

"Nous n'avons jamais délibérément recherché l'excédent commercial, la situation actuelle ne fait que refléter l'état du marché, la division des structures économiques et de la compétitivité industrielle de part et d'autre", a commenté Huang Songping, porte-parole des douanes, lors d'une conférence de presse.

Avant d'appeler Washington à "écouter la voix de la raison et du pragmatisme", de "traiter les frictions commerciales d'une façon plus rationnelle" et de "respecter sa promesse de rejeter le protectionnisme commercial".

Sur les trois premiers mois de l'année cumulés, les exportations du géant asiatique vers les Etats-Unis --deuxième partenaire commercial du pays après l'Union européenne-- ont bondi de 14,8%, à près de 100 milliards de dollars.

En sens inverse, les importations chinoises de produits américains ne progressaient que de 8,9% à 41,6 milliards de dollars, a souligné M. Huang, précisant que l'impact d'un éventuel relèvement des droits de douane américains, dont Washington agite la menace, ne s'était pas "concrétisé" dans les statistiques.

Donald Trump, qui a fait du déséquilibre des échanges sino-américain un cheval de bataille, a exigé des responsables chinois qu'ils réduisent de "100 milliards de dollars" le déficit commercial des Etats-Unis envers le géant asiatique.

Washington accuse notamment le régime communiste de "concurrence déloyale", via des subventions étatiques abusives, des restrictions d'accès à son marché et de vol de propriété intellectuelle.

La montée des tensions, exacerbées par des taxes imposées par les Etats-Unis sur leurs importations d'acier et d'aluminium, ont mené la semaine dernière à une quasi-déclaration de guerre commerciale, avec la menace par Washington d'imposer des droits de douane sur 150 milliards de dollars d'importations chinoises.

Amenant Pékin à agiter le spectre de représailles proportionnées, visant notamment les cruciales ventes de soja américain.

Des signes de détente sont cependant apparus en début de semaine, le président chinois Xi Jinping prononçant mardi un discours au ton très conciliant promettant une "Chine toujours plus ouverte", salué par Donald Trump.

