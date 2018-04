Chine: déficit commercial inattendu en mars, sur fond de repli des exportations

Pékin (awp/afp) - La Chine a enregistré en mars un déficit commercial exceptionnel et inattendu de 5 milliards de dollars, ses exportations se repliant contre toute attente tandis que ses importations accéléraient, avec en particulier un dégonflement de l'excédent avec les seuls Etats-Unis.

Les importations chinoises ont surpassé de 4,98 milliards de dollars les exportations du pays, ont annoncé vendredi les douanes chinoises.

C'est la première fois depuis février 2017 que le géant asiatique connaît un déficit de son commerce extérieur, une situation qui était alors inédite depuis trois ans.

Après un excédent de 20,5 milliards de dollars en janvier puis de 33,7 milliards en février, les analystes sondés par Bloomberg tablaient sur un surplus de 27,5 milliards le mois dernier.

Ce retournement de la balance commerciale de la deuxième économie mondiale s'explique d'abord par le plongeon imprévu de ses exportations, qui ont reculé de 2,7% sur un an en mars selon les douanes, à rebours des anticipations des experts (+11,8%).

Un contraste brutal avec l'envolée spectaculaire de quelque 44% du mois précédent, nourrie par la forte demande des partenaires commerciaux de la Chine, Union européenne et Etats-Unis en tête.

"Le plus gros de ce repli de mars est dû à des facteurs saisonniers: les longs congés du Nouvel an lunaire (mi-février) sont tombés plus tard qu'en 2017, ce qui signifie que les perturbations (sur la production des exportateurs) se sont prolongées jusqu'en mars", avance Julian Evans-Pritchard, analyste du cabinet Capital Economics.

Dans le même temps, les importations du géant asiatique bondissaient de 14,4% (contre +6,3% en février), à l'heure où l'assouplissement des restrictions antipollution à la fin de l'hiver encourage une accélération de l'activité industrielle dans le pays.

L'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis, objet de vives frictions entre Pékin et Washington et au coeur de menaces de guerre douanières entre les deux puissances, s'est établi à 15,4 milliards de dollars en mars, ont précisé les douanes.

C'est un fort reflux par rapport à l'excédent de 21 milliards de dollars en février, et moins que les 17,7 milliards de dollars de mars 2017.

Selon le porte-parole des Douanes, Huang Songping, l'excédent commercial du géant asiatique avec les Etats-Unis a cependant bondi de 19,4% sur un an sur l'ensemble du premier trimestre.

afp/al