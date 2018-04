Chine: l'activité dans les services a encore ralenti en mars (Caixin)

Pékin (awp/afp) - L'activité dans les services a encore ralenti en Chine le mois dernier, avec sa progression la plus faible depuis quatre mois, selon l'indice indépendant Caixin publié mercredi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour les services, calculé par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 52,3 en mars, contre 54,2 le mois précédent et 54,7 en janvier.

Ce secteur crucial de la deuxième économie mondiale continue donc de progresser, mais à un rythme plus lent: un chiffre au-dessus de 50 témoigne d'une expansion de l'activité, et en-deçà d'une contraction.

En l'occurrence, il s'agit de la progression la plus faible depuis le mois de novembre 2017, reflétant une baisse de la demande intérieure de services dans le pays asiatique.

"Cependant, la rentabilité des entreprises de services s'est améliorée, la hausse des prix de revient étant plus lente que celle des prix de vente", a observé Zhong Zhengsheng, économiste de l'institut CEBM associé à Caixin.

Ce baromètre PMI, calculé de façon indépendante, est très suivi: les services, vers lesquels la Chine entend rééquilibrer son modèle économique, constituent plus de la moitié du PIB du géant asiatique et sont pour lui un moteur de croissance essentiel.

Un autre indice, publié par Caixin lundi, a également révélé un affaissement de la croissance de l'activité manufacturière au plus bas de puis quatre mois. L'indice calculé pour ce secteur s'est établi à 51 en mars contre 51,6 en février et 51,5 en janvier.

Au total, l'indice composite PMI de Caixin, qui agrège services et industrie manufacturière, est tombé à 51,8 le mois dernier, toujours au plus bas depuis quatre mois, après 53,3 en février et 53,7 en janvier. Le score de janvier était le meilleur depuis sept ans.

A rebours de l'indice manufacturier publié par Caixin, le Bureau national des statistiques (BNS) avait publié samedi un PMI de 51,5 pour mars, qui signalait une reprise de l'activité après un net essoufflement en février.

afp/jh