Chine: l'activité manufacturière accélère en mars

Pékin (awp/afp) - L'activité manufacturière en Chine a connu une nette accélération en mars, selon un indice gouvernemental publié samedi, se reprenant après le violent essoufflement du mois dernier.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) publié par le Bureau national des statistiques (BNS) a grimpé à 51,5 en mars, contre 50,3 en février (où il avait atteint son plus bas niveau depuis août 2016) et 51,3 en janvier.

Ce baromètre, fondé notamment sur les carnets de commandes des entreprises, est jugé annonciateur de la conjoncture future dans la deuxième économie mondiale: un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité, et en deçà d'une contraction.

Le rebond du PMI enregistré en mars s'explique par la reprise de la production dans les usines après les longs congés du Nouvel an chinois courant février, a expliqué Zhao Qinghe, un analyste du BNS, cité dans un communiqué.

Des secteurs comme les technologies de pointe ou les biens de consommation ont affiché une forte vigueur, selon la même source.

Le PMI avait été ralenti ces derniers mois par deux facteurs. Pékin s'était efforcé durant l'hiver de réduire l'activité des usines du nord du pays, afin de réduire la pollution provoquée par la production de chauffage. Ce à quoi s'ajoutent les efforts persistants du gouvernement pour sabrer les capacités excédentaires dans l'industrie.

L'immobilier, secteur clé de l'économie, est également pénalisé par des restrictions adoptées dans les grandes villes pour enrayer la spéculation. Par ailleurs, Pékin veut durcir les conditions d'obtention du crédit et étouffer la "finance de l'ombre" non régulée pour endiguer la dette du pays et les risques financiers.

Un autre indicateur PMI, calculé de façon indépendante et publié par le groupe de médias Caixin, sera diffusé lundi.

afp/rp