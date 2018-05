Chine: la production industrielle accélère, mais la consommation cale

Pékin (awp/afp) - La Chine a vu sa production industrielle accélérer plus qu'attendu en avril, tandis que sa consommation s'essoufflait: un tableau contrasté de la conjoncture du géant asiatique, sous le coup d'un durcissement du crédit et d'une menace de guerre commerciale avec Washington.

La production industrielle dans la deuxième économie mondiale a progressé le mois dernier de 7% sur un an, au-delà de sa performance de mars (+6%), a indiqué mardi le Bureau national des statistiques (BNS).

C'est mieux que ce qu'escomptaient en moyenne (+6,4%) les analystes sondés par l'agence Bloomberg. Ce répit pourrait néanmoins s'avérer temporaire.

La solidité du secteur industriel reste alimentée par une demande internationale robuste, comme en témoigne le bond de 13% des exportations d'avril.

Mais l'activité profite surtout de l'assouplissement de la campagne antipollution déployée durant l'hiver, qui avait entraîné de nombreuses fermetures d'usines. Beaucoup ont pu rouvrir ou gonfler à nouveau leur production à l'arrivée du printemps.

"Les entreprises reconstituent leurs stocks, qui avaient fondu durant l'hiver, quand les restrictions antipollution perturbaient les chaînes de production", explique Julian Evans-Pritchard, du cabinet Capital Economics.

Un phénomène momentané: "L'actuelle résistance de l'activité industrielle pourrait faire long feu", d'autant que "les indicateurs montrent que l'économie dans son ensemble s'essouffle", insiste-t-il.

- DÉSENDETTEMENT -

Alors même que le régime veut faire de la consommation intérieure le pilier du rééquilibrage de son nouveau modèle de croissance, celle-ci s'affaiblit.

Les ventes au détail, baromètre des achats des ménages, ont augmenté en avril de 9,4% sur un an. Mais c'est à un rythme moins rapide qu'en mars (+10,1%) et en-deçà des attentes (+10%).

Un signal alarmant, alors que les chiffres d'avril, contrairement à ceux de février et mars, ne sont plus faussés par les perturbations liées au décalage calendaire des congés du Nouvel an lunaire.

Enfin, les efforts de désendettement des autorités commencent à entraver les investissements dans les chantiers d'infrastructures, un moteur crucial du PIB chinois.

Sur la période janvier-avril, les investissements en capital fixe ont gonflé de 7% sur un an... contre une hausse de 7,5% pour l'ensemble du premier trimestre, et bien moins que le bond de 9% sur la même période de 2017.

Et de l'avis des analystes de HSBC, ils devraient encore ralentir sur les prochains mois, pénalisés par les "durcissements réglementaires visant le secteur financier".

Pékin s'efforce d'endiguer l'envolée de la dette chinoise et érige en priorité la lutte contre les risques financiers liés à cette embardée: il s'attaque à la "finance de l'ombre" (instruments de crédit non régulés) et entend limiter l'endettement des gouvernements locaux. Ce qui l'a amené notamment à adopter récemment des règles plus sévères sur les partenariats public-privé.

Or, l'intensification de cette campagne pèse sur le crédit, au risque de pénaliser autant la vigueur de la demande que l'activité, en compliquant le financement des entreprises.

- CROISSANCE SOUS PRESSION -

"Les régulateurs cherchent un équilibre entre l'adoption de réglementations suffisantes (pour réduire les risques financiers) et l'approvisionnement en liquidités de l'économie, notamment des petites entreprises", observent les analystes de BMI Research.

Ils misent sur des réductions supplémentaires des ratios de réserves obligatoires des banques, pour les inciter à prêter davantage aux entreprises.

Les prêts bancaires ont déjà nettement gonflé en avril, suite à de récents assouplissements monétaires des autorités, soucieuses de ne pas trop malmener l'économie "réelle".

Par ailleurs, minés à la fois par le resserrement du crédit et par les restrictions réglementaires imposées par les métropoles pour contenir la surchauffe des prix de la pierre, les investissements immobiliers continuent de ralentir: un autre point noir, car il s'agit d'un moteur important de la croissance chinoise.

Enfin, le spectre d'une escalade de la crise commerciale entre Pékin et Washington complique la situation.

La Chine est sous la menace, qui pourrait se concrétiser le 22 mai, de droits de douane américains punitifs sur quelque 50 milliards de dollars de produits exportés vers les Etats-Unis.

De quoi assombrir le tableau économique du géant asiatique sur le reste de l'année, après la stabilisation de sa croissance (+6,8%) au premier trimestre, à la faveur d'une consommation et d'un commerce extérieur encourageants.

Pékin s'est fixé pour 2018 un objectif de croissance "d'environ 6,5%", bien en-deçà du vigoureux sursaut (+6,9%) enregistré en 2017.

afp/ol