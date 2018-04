Chine: le crédit ralentit en mars, au risque de peser sur l'économie

Pékin (awp/afp) - Le volume des prêts bancaires en Chine a augmenté en mars, mais moins qu'attendu, à l'heure où la campagne de Pékin contre les risques financiers freine le gonflement du crédit dans le pays...au risque de peser sur l'activité économique.

Les établissements bancaires chinois ont accordé le mois dernier des prêts pour 1120 milliards de yuans (145 milliards d'euros), contre 839 millions de yuans en février, a annoncé la banque centrale chinoise (PBOC).

C'est en-deçà de la prévision des analystes sondés par l'agence Bloomberg (1180 milliards de yuans).

Après un mois de février atone marqué par les longs congés du Nouvel an lunaire, ce sursaut des prêts est principalement saisonnier, les banques s'empressant de remplir avant fin mars le quota trimestriel de crédits qu'elles peuvent accorder, selon les experts du cabinet Capital Economics.

"Mais la croissance du crédit dans son ensemble continue de ralentir", prévenaient-ils.

Pékin s'efforce ainsi d'endiguer la folle envolée de la dette publique et privée du pays, et a érigé en priorité la lutte contre les risques financiers liés à cette embardée, s'attaquant notamment à la "finance de l'ombre" (arsenal d'instruments de crédit et produits d'investissement prospérant hors des banques) à coups de durcissements réglementaires.

L'agrégat appelé "social financing", mesure large incluant des mécanismes de crédit hors des banques, a atteint 1.330 milliards de yuans en mars, contre 1170 milliards en février, mais le gonflement est là aussi moins marqué qu'attendu.

Quant au volume total de la finance de l'ombre dans l'économie, il s'est réduit de 133 milliards de yuans au premier trimestre.

"Les chiffres du crédit reflètent les efforts de désendettement", commentait Wang Tao, économiste de UBS cité par Bloomberg.

Mais c'est au risque de plomber une activité économique fragile, des entreprises qui obtenaient des crédits auprès de la finance de l'ombre ayant du mal à se financer ailleurs.

"La croissance économique va ralentir à mesure que l'essoufflement du crédit et l'étranglement de la dette des collectivités locales conduira à sabrer les investissements dans les infrastructures et à miner le secteur immobilier", deux moteurs du PIB chinois, explique Wang Tao.

"Le calage des prêts bancaires plombe déjà l'activité, et suggère un ralentissement économique pour les prochains trimestres", confirment les experts de Capital Economics.

Consciente du problème, la banque centrale a renforcé ces dernières semaines ses injections de liquidités dans l'économie. Selon plusieurs experts, elle pourrait se résoudre à abaisser cette année les ratios de réserves obligatoires afin d'encourager les banques à augmenter leurs prêts.

