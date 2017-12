Chine: léger ralentissement de l'activité manufacturière en décembre

Pékin (awp/afp) - L'activité manufacturière chinoise a légèrement ralenti en décembre, selon un indice gouvernemental publié dimanche, tout en demeurant sur un rythme soutenu en dépit des mesures prises dans le domaine industriel pour lutter contre la pollution de l'air.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) publié par le Bureau national des statistiques (BNS), un organisme gouvernemental, s'est établi à 51,6, contre 51,8 en novembre.

Ce baromètre, fondé notamment sur les carnets de commandes des entreprises, est jugé annonciateur de la conjoncture future dans la deuxième économie mondiale: un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité, et en-deçà d'une contraction.

Cette valeur pour décembre est conforme à celle à laquelle s'attendaient les analystes interrogés par Bloomberg News.

Pékin a réduit l'activité de ses industries lourdes dans le nord-est du pays dans le but de limiter les surcapacités et de lutter contre le brouillard de pollution qui enveloppe traditionnellement la région à la fin de l'automne et pendant l'hiver.

Confrontée à un mécontentement grandissant de sa population face à la piètre qualité de l'air qu'elle respire, la Chine a montré une volonté de réduire son rythme de croissance pour améliorer cette situation.

Mais la volonté de lutter contre la pollution industrielle n'a pas à ce stade eu d'effet important sur le secteur manufacturier.

"2017 a été une année de stabilisation pour l'économie chinoise après la reprise de 2016", a déclaré à Bloomberg Chen Long, économiste chez Gavekal Dragonomics.

La moyenne de l'indice PMI sur l'année 2017 est 51,6, selon le NBS.

afp/rp