Chine: les places boursières terminent en hausse

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a terminé en hausse mercredi à la faveur d'une accalmie sur le front des tensions commerciales sino-américaines, tandis que les valeurs de l'énergie profitaient de la hausse des cours du pétrole.

L'indice composite hongkongais Hang Seng a gagné 0,55%, soit 168,97 points à 30.897,71 points.

En Chine continentale, à la Bourse de Shanghai, l'indice composite a progressé de 0,56%, soit 17,76 points à 3208,08 points dans un volume de transactions de 211,4 milliards de yuans (27,32 milliards d'euros).

De son côté, la Bourse de Shenzhen a gagné 0,53%, soit 9,75 points à 1850,97 points dans un volume de transactions de 270,3 milliards de yuans (34,82 milliards d'euros).

Les place chinoises ont été portées par un discours jugé rassurant du président chinois Xi Jinping, qui a promis une "nouvelle phase" d'ouverture de l'économie.

Le président américain Donald Trump a remercié dans un tweet son homologue pour "ses paroles aimables", et les marchés chinois espèrent voir ces signes de détente se concrétiser.

"Dans un marché frustré de bonnes nouvelles, la rhétorique de Xi a été de la musique à l'oreille des investisseurs ", a déclaré Stephen Innes, de OANDA.

Cependant, il a mis en garde: "Bien que les investisseurs se réjouissent, les questions de guerre commerciale ne sont pas prête à quitter la scène politique de sitôt. En fait, les remarques du président Xi, bien que conciliantes sur les taxes douanières, sont des réitérations de promesses antérieures sans nouveaux compromis pour le président Trump".

Les entreprises du secteur de l'énergie ont été parmi les plus grands gagnants après une hausse de plus de 3% pour les deux principaux contrats pétroliers mardi.

Le géant de l'énergie CNOOC a bondi de 4,16% à 12,02 dollars de Hong Kong (HKD) et PetroChina a progressé de 3,75% à 5,53 HKD, tandis que Sinopec a gagné 0,27% à 7,40 HKD.

Le géant de l'internet Tencent a gagné 0,58% à 419,60 HKD et l'opérateur de casinos Wynn Macau a pris 3,16% à 29,35 HKD, tandis que l'assureur AIA a bondi de 4,68% à 71,60 HKD et la banque HSBC de 0,74% à 75,25 HKD.

Cependant, Galaxy Entertainment a baissé de 0,27% à 73,00 HKD et AAC Technologies de 2,30 % à 144,30 HKD.

Les investisseurs de Chine continentale ont choisi d'ignorer la faiblesse des chiffres de l'inflation en mars. L'indice des prix à la consommation - une mesure principale de l'inflation du commerce de détail - a atteint 2,1%, en baisse par rapport à 2,9% en février et bien en deçà des 2,6% prévus dans un sondage de ,l'agence Bloomberg News.

"Le taux d'inflation a chuté, mais c'est normal, car le taux d'inflation de février a été poussé à la hausse par les coûts du transport et du tourisme ", a déclaré Zhang Yanbing, analyste chez Zheshang Securities.

La Chine doit publier les chiffres de son commerce pour mars vendredi.

Le géant bancaire ICBC a gagné 1,96% à 6,24 yuans(CNY) et China Construction Bank a bondi de 1,79% à 7,95 CNY.

Les compagnies d'assurance ont renversé la tendance positive à Shanghai. Ping An Insurance a perdu 0,85% à 67,67 CNY et New China Life Insurance a chuté de 1,68% à 46,68 CNY.

