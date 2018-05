Cinq administrateurs présentés par Vivendi sont élus au Conseil de Telecom Italia

Regulatory News:

L’assemblée générale de Telecom Italia qui s’est tenue aujourd’hui a permis de nommer 5 candidats sur les 10 présentés par Vivendi (Paris:VIV) au Conseil d’administration de la société.

Vivendi veillera attentivement à ce qu’Amos Genish reçoive des administrateurs proposés par Elliott toutes les assurances et garanties que le plan industriel 2018-2020 puisse être mené à bien dans son intégralité et dans toute sa cohérence.

Vivendi, qui est le premier actionnaire de Telecom Italia avec 23.94 % des actions ordinaires, réaffirme son engagement à long terme à l’égard de cette société et prendra toutes les mesures pour en protéger la valeur et en éviter le démantèlement.

A propos de Vivendi

Groupe industriel intégré dans les contenus, les médias et la communication, Vivendi est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la découverte des talents à la création, l’édition et la distribution de contenus. Universal Music Group est le leader mondial de la musique présent tant dans la musique enregistrée que l’édition musicale et le merchandising. Il dispose de plus de 50 labels couvrant tous les genres musicaux. Groupe Canal+ est le numéro un de la télévision payante en France, présent également en Afrique, en Pologne, au Vietnam et au Myanmar. Sa filiale Studiocanal est un leader européen dans la production, l’acquisition et la distribution de films de cinéma et de séries TV. Groupe Havas est l’un des plus grands groupes de communication au monde. Il est organisé en trois unités opérationnelles qui couvrent l’ensemble des métiers du secteur : créativité, expertise média et santé/bien-être. Gameloft est un des leaders mondiaux des jeux vidéo sur mobile, fort de 2 millions de jeux téléchargés par jour. Vivendi Village regroupe les activités de détection et de développement de talents, le spectacle vivant (le « live ») et les activités de billetterie, les salles de spectacle L’Olympia et le Théâtre de l’Œuvre à Paris ainsi que celles de CanalOlympia en Afrique. Avec 250 millions d’utilisateurs uniques par mois, Dailymotion est l’une des plus grandes plateformes d’agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde. www.vivendi.com, www.cultureswithvivendi.com

