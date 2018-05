Cinq commandants de l'EI capturés en Irak

BAGDAD, 9 mai (Reuters) - Cinq commandants du groupe Etat islamique ont été capturés par les forces de sécurité irakiennes alors qu'ils franchissaient la frontière syrienne, a annoncé mercredi la télévision d'Etat irakienne.

Elle décrit les cinq hommes comme étant parmi les plus recherchés et les désigne comme étant Saddam al Djamel, Mohamed al Kadir, Ismaïl al Eithaoui, Omar al Karbouli et Essam al Zaoubaï. Des images montre les cinq hommes revêtus de la tenue jaune des prisonniers. (Maher Chmaytelli, Nicolas Delame pour le service français)