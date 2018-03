Clarida, de Pimco, favori pour la vice-présidence de la Fed

Des représentants de la Maison blanche ont eu des entretiens avec Richard Clarida, bien vu des républicains, et au moins trois autres personnes ces deux derniers mois pour ce poste, considéré comme l'un des plus importants au sein de la Réserve fédérale.

"Il est le favori", a dit l'une des deux sources au sujet de Richard Clarida, âgé de 60 ans et qui, outre son travail chez Pimco, enseigne l'économie à l'Université de Columbia et a été secrétaire adjoint au Trésor sous la présidence de George W. Bush.

La direction de la Fed est en plein renouvellement puisqu'un nouveau président, Jerome Powell, vient d'entrer en fonction après le non renouvellement du mandat de Janet Yellen. Le poste de vice-président est vacant depuis le départ de Stanley Fischer en octobre et celui de président de la Fed de New York devra bientôt être pourvu en raison du départ prévu en milieu d'année de William Dudley.

Richard Clarida paraît sur la même longueur d'ondes que Jerome Powell, considéré comme un "centriste" en matière de politique monétaire et qui s'est engagé à poursuivre le redressement progressif des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

