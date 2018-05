Claroty Annonce un Programme de Distribution ainsi que des nouveaux partenaires dans le domaine de la Cybersécurité des Systèmes Industriels

NEW YORK, 21 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Claroty, l'acteur majeur dans la sécurité des réseaux industriels (OT), annonce aujourd'hui Claroty Vision, un nouveau programme de distribution global dédié aux intégrateurs, aux Managed Service Providers (MSP) et aux distributeurs. Ce programme est adapté pour fournir aux partenaires les outils et les ressources afin d'accélérer leur chiffre d'affaires sur le marché en forte croissance de la cybersécurité des systèmes industriels. La société annonce aussi plusieurs partenariats Claroty Vision dont les sociétés Optiv et Kudelski Security.

Le programme Claroty Vision inclut 4 niveaux de participation - Elite, Premier, Authorized, et Referral - et fournit aux partenaires un large panel d'outils, d'avantages et d'incentives tels qu'une marge augmentée, un enregistrement des opportunités, un environnement de démonstration en ligne, et des activités communes marketing, en fonction de leur engagement et de leur niveau de participation. Le programme met en avant la formation technique produit et la formation commerciale pour permettre aux partenaires d'identifier des opportunités plus rapidement et accélérer leur cycle de vente.

Amir Zilberstein, CEO of Claroty commente : "Grâce au lancement du programme Claroty Vision, nous continuons à faire progresser notre mission qui est d'aider à protéger les infrastructures les plus critiques au monde. Nous sommes de plus en plus engagés à faire réussir nos partenaires à chaque étape du cycle d'engagement client. Les outils, la formation et le support terrain fournis dans le programme, vont aider nos partenaires à résoudre les problèmes de cybersécurité industrielle de leurs clients avec la technologie primée leader de son marché de Claroty".

En complément de l'annonce formelle du lancement du programme Claroty Vision, la société annonce plusieurs nouveaux partenaires à son écosystème : KPMG Argentine, Dimension Data/NTT Security, Optiv, et OYLO.

Ces partenaires viennent s'ajouter à liste relations existantes avec Rockwell Automation, Schneider Electric, Kudelski Security, et Leidos.

Warren Small, Vice-Président - Security Business Unit chez Dimension Data commente : "La sécurité OT est critique pour beaucoup de nos clients dans l'Industrie, et choisir le bon partenaire était très important pour nous ; Claroty a été clairement le bon choix. Nous sommes particulièrement impressionnés par leur capacité à découvrir et éliminer des vulnérabilités et des connexions non sécurisées, par la capacité complète de détection d'anomalies et par leur large couverture de protocoles industriels".

Eduardo Di Monte, Chief Executive Officer de OYLO : "Nous cherchons des leaders pour notre écosystème de partenaires afin que nos clients soient confiants que les solutions que nous fournissons soient les meilleures de leur marché et en adéquation avec leur environnement. L'analyse en profondeur fournie par Claroty et les alertes contextuelles ont fourni à nos clients une vision approfondie des leurs environnement ICS qu'ils n'avaient pas auparavant".

Pour obtenir des détails sur le programme Claroty Vision program, contacter ramse.r@claroty.com ou visiter https://www.claroty.com/partners.

A propos de Claroty

Ayant son siège à New-York et deuxième start-up lancée par le célèbre incubateur israélien Team8, Claroty combine des équipes de gestion et de recherche d'élite avec une expertise technique approfondie venant de l'informatique et de l'automatisme, avec le soutien de grands investisseurs tels que Bessemer Venture Partners et Innovation Endeavors. Grâce à sa compréhension hors pair des systèmes industriels, des SCADA et d'autres systèmes OT / IIoT essentiels, l'équipe de Claroty crée une suite inégalée de produits intégrés répondant à l'ensemble des exigences de protection, de détection et de réponse en matière de cybersécurité. Pour de plus amples informations, consulter www.claroty.com .

Tous les noms de produits et sociétés figurant dans le présent document peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Contacter:

Doug De Orchis

CHEN PR pour Claroty

781-672-3147

ddeorchis@chenpr.com