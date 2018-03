Cloud Eco en croissance en 2017

Cloud Eco, opérateur global de téléphonie fixe, mobile et fournisseur d'accès à internet, annonce une nouvelle hausse de son volume d'activité sur son dernier exercice, avec la réalisation de 398 nouvelles installations.

Ce développement soutenu des ventes réalisées par l'opérateur met en avant la pertinence de sa stratégie de développement et la qualité de ses offres qui permettent à ses clients d'accéder à des services télécoms et de connectivité à très forte valeur ajoutée. La croissance de Cloud Eco a également été tirée par le dynamisme de ses équipes commerciales en régions. Cette conjugaison d'éléments a notamment permis au groupe de se positionner comme un partenaire de proximité pour les PME et TPE désireuses de s'appuyer sur un spécialiste pour mener à bien leur projet Télécom.

En 2018, l'opérateur Cloud Eco compte intensifier sa croissance et tirer partie de ses nouvelles offres, notamment celle de Fibre mutualisée lancée en novembre 2017 et qui a d'ores et déjà été largement déployée chez les clients. Cette dernière permet de surfer jusqu'à cent fois plus vite qu'avec des solutions traditionnelles tout en étant proposée à une tarification compétitive et pensée pour répondre à tous les besoins. Enfin, prochainement, les clients pourront accéder à d'autres offres fondamentales notamment en matière de Cloud, d'archivage et de sécurité.

Rémi EL BANDRAWY, Directeur Commercial chez Cloud Eco : « Nous sommes fiers d'annoncer une bonne croissance pour l'année 2017. Nous affichons un positionnement d'expert qui est une garantie pour nos clients qui souhaitent s'appuyer sur des infrastructures industrielles pour communiquer au quotidien dans de bonnes conditions. Nous prévoyons de continuer à investir et de réaliser des accords de partenariat stratégiques pour faire évoluer notre offre. Cela s'accompagnera d'une campagne de recrutement de collaborateurs (Commerciaux, Directeurs d'Agences, Techniciens itinérants, Ingénieurs VOIP, Chargés de production, Responsables de support informatique) dans toutes les régions où nous sommes implantés. »

